Dominio del Ferroviario, pero con escasa diferencia

El equipo de Ferro logró una victoria ajustada por 1-0 contra Comodoro FC en un partido marcado por la falta de efectividad, pero que le permite mantenerse en la cima de su Zonal.

Ferro empezó como un claro dominador en el primer tiempo, pero su incapacidad para ampliar la ventaja dejó en vilo el resultado. Nicolás Reyes, con un gol en el minuto 35, fue el artífice de la victoria.

Un primer tiempo lleno de oportunidades

Desde el inicio, Ferro presionó a Comodoro, creando al menos siete situaciones claras. Sin embargo, el arquero Fabián Gómez se destacó al desviar múltiples disparos, convirtiéndose en la figura del primer tiempo. A pesar de sus esfuerzos, Reyes logró marcar tras recibir una asistencia de Gaitán, rompiendo finalmente el cero en el marcador.

La defensa de Comodoro se aferra al resultado

Comodoro FC, a pesar de no generar peligro durante la primera mitad, reorganizó su línea defensiva en el segundo tiempo, optando por una estrategia ultra defensiva. Ferro, a pesar de sus intentos, se encontró con una muralla que hizo imposible encontrar espacios.

Desafíos en el ataque de Ferro

Los cambios realizados por Ferro no lograron surtir efecto. La falta de creatividad y dirección en el juego fue evidente, y cada intento por parte de Gaitán y Villalba se vio frustrado por la sólida defensa rival.

Desenlace sin goles en el segundo tiempo

Comodoro, enfocado en mantener el marcador, renunció a cualquier ataque, asegurando su área y evitando una derrota más amplia. Ferro, por su parte, se marchó con más incógnitas que certezas tras no poder ampliar la ventaja.

Datos del partido

Goles: 35’ Nicolás Reyes (F)

Árbitro: Sergio Corbalán

Asistentes: Blas Subelza y Carlos Quintana

Estadio: Ferro