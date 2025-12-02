D’Onofrio, ex ministro de Kicillof, convocado a indagatoria por el escándalo de la VTV en Provincia

Escándalo en la VTV de Buenos Aires: Ex Ministro y Empresarios Citados a Indagatoria

El conflicto por presuntas irregularidades en el servicio de Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires se intensifica, con el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio y ocho empresarios enfrentando serias acusaciones.

La investigación, liderada por el fiscal Álvaro Garganta, apunta a irregularidades en la concesión de la VTV, un trámite obligatorio para más de 4 millones de vehículos. D’Onofrio, ligado al ex candidato presidencial Sergio Massa, se presentará ante la Justicia el 15 de diciembre, acusado de delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo.

Aclaraciones sobre la Licitación de la VTV

La causa, que prosigue en la Justicia ordinaria de La Plata, se inscribe dentro de una serie de investigaciones que han surgido a raíz de denuncias sobre actos irregulares en la dependencia provincial. Ya en el fuero Federal de Campana, un juez ha imputado a D’Onofrio por lavado de activos.

Irregularidades en la Adjudicación

La acusación del fiscal menciona que D’Onofrio manipuló el proceso de licitación para asegurar que siete empresas obtuvieran el servicio durante una década, sospechándose que más de 4.900 millones de pesos fueron desviados a una compañía interpuesta.

El Papel de la Empresa Interpuesta

Una de las claves del esquema irregular fue la empresa «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA», la cual recibió directrices para ser contratada por las empresas ganadoras bajo la condición de otorgar las licencias.

¿Cuál era su función?

Soluciones SA se encargó de gestionar la administración de turnos para el servicio de VTV, llevándose un porcentaje de cada pago. Por ejemplo, por cada revisión vehicular, la empresa percibía entre el 3% y el 8,5% del coste, lo que equivale a miles de pesos por cada trámite.

Vínculos y Denuncias

El titular de Soluciones, Sebastián Desio, conocido por su cercanía a D’Onofrio, adquirió la firma justo antes de que se le otorgara el servicio. Adicionalmente, Desio es propietario de una inmobiliaria vinculada a la dependencia provincial

Consecuencias Legales

Recientemente, el juez federal Adrián González Charvay procesó a D’Onofrio por lavado de activos, imponiendo un embargo de 350 millones de pesos. Además, varios empresarios vinculados a la VTV también enfrentan problemas legales.

Empresarios en la Mira

Además de D’Onofrio, se han citado a indagatoria a destacados nombres del sector, entre ellos a Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, y otros que tuvieron vínculos directos con el Ministerio de Transporte durante el proceso de concesión.

La situación continúa desarrollándose y las implicaciones son profundas, tanto para los involucrados como para el sistema de verificación vehicular en Buenos Aires. La Justicia busca aclarar las responsabilidades en lo que se perfila como uno de los escándalos más significativos de los últimos tiempos en la provincia.