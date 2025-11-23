Dos campeones mundiales regresan al campo tras más de dos años de pesadilla

La historia de Alejandro “Papu” Gómez no solo es un relato de glorias en el fútbol, sino también de desafíos personales y profesionales. Tras su consagración con la selección argentina en el Mundial de Qatar, su camino se tornó complicado, pero ahora, a los 37 años, el jugador ha decidido volver a la competencia.

Después de una larga suspensión por doping y 776 días fuera del campo, el “Papu” resurge con la camiseta del Padova, en la segunda división italiana. Sin embargo, su regreso no ha sido fácil.

El Regreso a la Cancha: Un Partido Sentido

El pasado fin de semana, el “Papu” hizo su esperado regreso, ingresando al campo a los 13 minutos del segundo tiempo en un partido que terminó 2-0 en contra de su equipo, el Padova, frente al Venezia. La ovación de los aficionados en el estadio Euganeo fue un cálido recibimiento luego de un largo tiempo de ausencia.

La Trayectoria Oscura: Doping y Marginación

No es solo su tiempo fuera de juego lo que ha marcado a Gómez. Tras la victoria en el Mundial, quedó al margen de la selección nacional, y su última aparición fue muy turbia. Dos días antes de la final contra Francia, recibió la noticia de que había dado positivo en un control doping, lo que llevó a una suspensión de dos años.

La Trastienda del Escándalo

En una entrevista reciente, “Papu” reveló cómo ese momento impactó su vida. “Estuve muy mal esos días. Mientras celebraba, pensaba en lo que vendría”. Su positivo, relacionado con el consumo involuntario de un jarabe para la tos, estuvo envuelto en confusión, ya que, tras un análisis, se detectó terbutalina, una sustancia prohibida.

Objetivos y Aspiraciones

A pesar de los contratiempos, el jugador expresó su ambición de llevar al Padova de regreso a la Serie A, un objetivo desafiante, considerando que el equipo no participa en la máxima categoría desde 1996 y actualmente ocupa el 14° lugar.

El Paralelo de Paul Pogba: Otra Historia de Regreso

Curiosamente, su historia coincide con la de Paul Pogba, otro campeón del mundo, que también ha enfrentado una suspensión por doping. Ambos jugadores comparten la lucha por reintegrarse al mundo del fútbol, mientras sus trayectorias están marcadas por escándalos que han dejado huellas profundas.

Reflexiones Finales

El “Papu” Gómez es un ejemplo de resiliencia en el deporte. Su historia es un recordatorio de que detrás de los trofeos y las celebraciones, también hay desafíos que ponen a prueba la fortaleza del ser humano. ¿Logrará el jugador recuperar su lugar y seguir brillando en el fútbol mundial?