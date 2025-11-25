Dos escaladores mueren tras caer en el Aoraki Mount Cook de Nueva Zelanda

La montaña más imponente de Nueva Zelanda ha sido escenario de una tragedia, tras la muerte de dos alpinistas en su cumbre. Las autoridades trabajan intensamente para recuperar sus cuerpos y han rescatado a otros dos escaladores en una operación compleja.

Fatal Accidente en el Pico Aoraki

El pasado 25 de noviembre, dos alpinistas perdieron la vida en Aoraki, conocido también como Monte Cook, el punto más alto de Nueva Zelanda. En una operación desafiante, los equipos de búsqueda y rescate se enfrentaron a un entorno alpino hostil para recuperar a las víctimas.

El Rescate y la Caída

La policía local reportó que los escaladores estaban unidos por una cuerda cuando cayeron cerca de la cima. La alerta sobre cuatro alpinistas en apuros llegó tarde el lunes por la noche a las autoridades, que movilizaron equipos de rescate en helikoptero.

Operación de Emergencia

En las primeras horas del martes, los rescatistas lograron evacuar a dos escaladores sanos y salvos, mientras continuaron las labores de búsqueda durante la noche. Lamentablemente, las horas siguientes confirmaron la presencia de los cuerpos de los otros escaladores.

Aoraki: Un Desafío Mortal

Con una altura de 3,724 metros, Aoraki es un destino popular para los escaladores experimentados. Sin embargo, su terreno resulta extremadamente difícil debido a crevasses, riesgo de avalanchas, condiciones climáticas cambiantes y el movimiento de glaciares.

Un Historial Trágico

Más de 240 muertes han sido registradas en esta montaña desde inicios del siglo XX, con muchos cuerpos aún sin localizar. El año pasado, tres alpinistas, dos de ellos de Estados Unidos y uno de Canadá, también perdieron la vida en un intento de ascenso, lo que ha reavivado la preocupación sobre la seguridad en esta emblemática montaña.