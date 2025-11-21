Dos niñas heridas tras el colapso del techo de un polideportivo

Pánico en Córdoba: El Techo de un Polideportivo se Derrumba y Dos Niñas Resultan Heridas

Un trágico incidente tuvo lugar en Córdoba este jueves, cuando el techo de un polideportivo se vino abajo durante la intensa tormenta que azotó a la ciudad. Dos menores resultaron heridas, generando alarma entre los presentes.

El alarmante suceso ocurrió alrededor de las 19:30 en el barrio Los Álamos, específicamente en la calle Florencio Parravicini al 3500. fuertes ráfagas de viento provocaron el colapso del tinglado mientras un grupo considerable de niños disfrutaba de actividades deportivas.

Un Estruendo Inquietante

Los testigos relatan que el estruendo del derrumbe fue inmediato, seguido de gritos de terror por parte de los niños y de una maestra atrapada bajo los escombros. “Estaban todos gritando, había padres que se desmayaron”, expresó un testigo a través de El Doce.

Detalles del Incidente

El comisario inspector Gabriel Varela, quien lideró el operativo de rescate, explicó que el derrumbe ocurrió en el momento de mayor intensidad de la tormenta. “El techo experimentó un movimiento brusco debido a los fuertes vientos y cedieron los pilares, provocando que el techo cayera hacia un costado”, informó a Cadena 3. Afortunadamente, solo dos niñas resultaron lesionadas y están fuera de peligro.

Las Lesiones

Las autoridades municipales confirmaron que una de las menores, de 14 años, sufrió traumatismos en el cráneo y el tórax, y fue trasladada al Hospital de Niños. La otra niña, de 13 años, presenta un traumatismo craneal leve y una lesión en la rodilla, y permanece en observación en el Hospital Infantil.

Operativo de Rescate

El operativo de rescate involucró a personal de Defensa Civil, el sistema de Emergencias 107, distintas dependencias municipales y Bomberos que trabajaron para atender la situación de emergencia.

Condiciones Climáticas Extensas

Este incidentes no fue el único lamentable de la jornada en Córdoba. En Villa María, se reportó una intensa caída de granizo, mientras que otros lugares en el país, incluidos Rosario y el Gran Buenos Aires, también sintieron los efectos del mal tiempo, que había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional mediante una alerta amarilla.

Impactos en el Gran Buenos Aires

En Morón, un poste de Telecentro cayó en la calle Arena al 1700, aunque afortunadamente no afectó las líneas de energía eléctrica. Zonas del sur del Conurbano, como Lanús y Avellaneda, también sufrieron inundaciones debido a la fuerte lluvia que cayó poco después de las 19:30.

Alertas Vigentes