Dos soldados de la Guardia Nacional tiroteados en pleno Washington D.C.

Un tiroteo ocurrido el miércoles en las cercanías de la Casa Blanca dejó a dos miembros de la Guardia Nacional heridos. La situación ha generado gran preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Detalles del incidente

El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles 17 y H, a solo dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca. Aparentemente, uno de los soldados recibió un disparo en la cabeza, según fuentes cercanas al caso.

Confusión sobre los heridos

Inicialmente, el Gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó la muerte de los soldados a través de una publicación en redes sociales. Sin embargo, más tarde aclaró que la información sobre su estado era «confusa».

La respuesta de las autoridades

Un sospechoso del ataque fue arrestado y también resultó herido, aunque se informa que sus lesiones no son de gravedad. Las autoridades locales, bajo la supervisión de la alcaldesa Muriel Bowser, están monitoreando de cerca la situación para garantizar la seguridad pública.

Reacciones políticas

El presidente Donald Trump, quien se encontraba en su campo de golf en West Palm Beach, expresó su indignación a través de las redes sociales, asegurando que el atacante «pagará un precio muy alto». Además, envió un mensaje de apoyo a la Guardia Nacional y a las fuerzas de seguridad, destacando su valentía y dedicación.

Desarrollo de la noticia

La situación sigue evolucionando y los periodistas están trabajando arduamente para proporcionar actualizaciones a medida que se disponga de más información sobre este trágico evento.