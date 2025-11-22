Ecologistas arrojan tintura verde al Gran Canal de Venecia en protesta contra la contaminación

Este sábado, mientras se desarrollaba la COP30 en Brasil, grupos de activistas europeos realizaron una llamativa protesta en Venecia al teñir el emblemático Gran Canal de verde.

Integrantes de Extinction Rebellion encabezaron la acción en Italia, utilizando un tinte ambientalmente seguro para resaltar los devastadores efectos del colapso climático. La intervención se llevó a cabo en canales, ríos y fuentes en varias ciudades italianas como un grito de alerta sobre la urgencia de abordar la crisis climática.

Greta Thunberg se une a la protesta en Venecia

Entre los presentes, destacó la reconocida activista sueca Greta Thunberg, quien participó en la manifestación «Stop Ecocide». Los asistentes, ataviados con trajes rojos y velos cubriendo sus rostros, caminaron lentamente, captando la atención de los turistas y generando un momento de reflexión sobre la situación ambiental.

El tinte verde no solo afectó al Gran Canal; también se vertió en otros cuerpos de agua como el río Po en Turín y el río Reno en Bolonia, como parte de un esfuerzo coordinado por el grupo activista.

El debate en la COP30: falta de compromiso sobre combustibles fósiles

Mientras tanto, en la COP30 en Belém, Brasil, el proyecto de acuerdo entre casi 200 países no incluyó mención alguna sobre la necesidad de abandonar las energías fósiles, ignorando las solicitudes de naciones como Colombia, Francia y España. Este texto, que debía ser consensuado, también propone triplicar la financiación para la adaptación climática de los países en desarrollo en la próxima década.

Además, se planteó abrir un diálogo sobre comercio mundial, en respuesta a las demandas de China y otros países exportadores que priorizaron este tema en la agenda climática.

Propuesta de Lula: un camino incierto

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había sugerido retomar la propuesta de abandonar las energías fósiles, un acuerdo alcanzado en la COP28 de Dubái, pero la resistencia de potencias como Arabia Saudita, Rusia e Irán obstaculizó el avance de esta iniciativa. Así, Brasil planea trabajar en un marco voluntario para la transición energética hasta la próxima COP31, según informó la ministra de Transición Ecológica española, Sara Aagesen.

La presidencia brasileña tiene la intención de emitir una declaración sobre su compromiso hacia la transición, destacando su dedicación al abandono gradual de los combustibles fósiles.