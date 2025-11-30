Economía Popular en Córdoba: Un Vistazo a los Nuevos Trabajadores Pobres

La economía popular en Córdoba se ha transformado en un pilar fundamental del mercado laboral, sustentando a un amplio sector de la población que enfrenta condiciones laborales precarias.

Julieta Quirós, antropóloga e investigadora del Conicet, define la economía popular como un «lente privilegiado» que permite comprender las complejidades del mundo laboral actual. Su investigación, que se presenta en el Informe Técnico N.º 2 “Se trabaja mucho y se gana poco: Dinámica y problemáticas de la economía popular en Córdoba”, proporciona una visión profunda sobre la estructura del trabajo en esta provincia.

Una Realidad en Números

En Córdoba, el 27,6% de la población activa se sostiene mediante la economía popular, lo que significa que 37% de los hogares de la provincia dependen de este sector. Esta cifra resalta que el trabajo informal no es un simple margen, sino un componente esencial del mercado laboral.

¿Qué es la Economía Popular?

El informe describe la economía popular como el “cuentapropismo popular del siglo XXI”, abarcando oficios, pequeños comercios, servicios y emprendimientos que operan al margen del empleo formal. En Córdoba, miles de trabajadores se encuentran en unidades productivas de baja escala, muchas viviendo en áreas urbanas y utilizando recursos limitados.

Un Nuevo Tipo de Trabajador

Un fenómeno notable dentro de este sector es el de los “trabajadores orquesta”. Según Quirós, estos individuos realizan múltiples actividades: desde vender pan en una feria hasta cuidar a personas mayores. De hecho, el 60% de los empleados en la economía popular son considerados pluriactivos, lo que significa que combinan varias ocupaciones.

Condiciones Laborales Dificultosas

A pesar de su dedicación, los resultados son desalentadores. Alrededor del 51,6% de los trabajadores en este sector no alcanzan a cubrir una canasta básica, lo que indica una alta incidencia de pobreza. La mayoría opera en mercados de cercanía, estableciendo precios sin poder cubrir los costos reales de su trabajo.

Desmitificando Mitos sobre la Asistencia Social

Quirós también destaca la incorrecta percepción de que la asistencia social significa no trabajar. Los programas de ayuda representan solo el 3,5% de los ingresos de los hogares que los reciben, evidenciando que el trabajo sigue siendo la principal fuente de sustento.

PyMes y Oportunidades Perdidas

El informe señala que muchas de las políticas públicas actuales no están sirviendo a quienes ya están empleados, sino que se enfocan en “formalizar” lo informal. Lo que realmente se necesita es mejorar las condiciones laborales y generar mejores ingresos para aquellos que están activos en el mercado.

Un Problema que Va Más Allá

La situación observada en la economía popular refleja problemas más amplios en el mercado laboral argentino, donde la sobreocupación y los salarios estancados también afectan a trabajadores en el sector formal. Esto plantea la necesidad de considerar no solo la creación de más empleo, sino qué tipo de empleo se está generando.

El Informe Técnico ofrece un análisis detallado que resalta la importancia de entender el contexto laboral de la economía popular como un espejo de la situación general y urge a repensar las políticas para abordar estos problemas estructurales de manera efectiva.