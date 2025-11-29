Edificio COMEGA: Un modelo de funcionalidad arquitectónica

Título: El Edificio COMEGA: Un Hito Arquitectónico en la Avenida Corrientes

Bajada: Construido en 1933, el COMEGA no solo marcó una nueva era en la arquitectura porteña, sino que se convirtió en un símbolo de modernidad y funcionalidad en el corazón de Buenos Aires.

El icónico edificio COMEGA, erigido en 1933 por la Compañía Mercantil y Ganadera, se sostiene orgulloso en la angosta calle Corrientes, alcanzando los 85 metros de altura y ofreciendo espacios que redefinieron el concepto de oficinas en la ciudad. Su diseño se aleja de los adornos clásicos y se adhiere a un estilo más depurado, en sintonía con las tendencias internacionales de la época.

Una Transformación en la Calle Corrientes

Durante la década de 1930, la tradicional calle Corrientes comenzó su transformación en una amplia avenida, mientras las antiguas edificaciones eran reemplazadas por nuevas estructuras. El COMEGA fue uno de los pioneros de esta evolución arquitectónica en Buenos Aires, fragmentando las líneas del pasado.

El Legado de los Rascacielos Modernos

En el contexto de la época, el COMEGA emergió como parte de una nueva generación de rascacielos, seguido de emblemáticos edificios como el Kavanagh y el MOP-Ministerio de Obras Públicas. Este cambio arquitectónico reflejó un enfoque más funcional y eficiente, dirigiendo la mirada hacia la modernidad.

Diseño y Estructura del COMEGA

El edificio, concebido por los arquitectos Enrique Douillet y Alfredo Joselevich, muestra una estructura completamente innovadora, con tres subsuelos, una planta baja dedicada a locales comerciales y 18 pisos destinados a oficinas. Su diseño se enfoca en la funcionalidad, con fachadas simples que permiten la entrada de luz natural y buena ventilación.

Materiales y Estilo

Las fachadas, revestidas con placas de mármol travertino, resaltan su pureza volumétrica. La planta baja incluye una recova que da paso a un acceso principal, destacándose una escalinata de granito negro y una elegante puerta de bronce.

Espacios Internos Únicos

Al ingresar, los visitantes se encuentran con un amplio hall principal de doble altura, revestido en acero inoxidable, lo que crea un juego visual cautivador con la luz. Este vestíbulo incluye una escalera principal y espacios ideales para la circulación y conexión entre pisos.

Diseño de Oficinas

Entre los pisos 3 y 14, las oficinas se distribuyen en plantas de 580 metros cuadrados en forma de “U”, maximizando el acceso a la luz natural. A partir del 3° piso, el edificio ofrece una retracción que crea amplias terrazas.

Un Centro de Encuentros

En el piso 19, el COMEGA albergó hasta 1969 el Comega Club, reconocido por su gran ventanal semicircular que brindaba vistas excepcionales hacia el río. Este lugar se convirtió en un punto de encuentro emblemático para porteños y visitantes de la ciudad.

El Edificio COMEGA no solo es una obra arquitectónica representativa de su tiempo, sino un testimonio del progreso y las nuevas corrientes de pensamiento que revolucionaron el paisaje urbano de Buenos Aires, manteniéndose erguido como una joya del modernismo en pleno centro de la ciudad.