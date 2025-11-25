Edita fotos al instante con la nueva IA de Google: Nano Banana Pro

La gigante tecnológica se adentra en el mundo de la edición visual, permitiendo a los usuarios transformar sus fotografías al instante con herramientas avanzadas y gratuitas.

Google ha lanzado dos innovadoras actualizaciones en su modelo de inteligencia artificial para la edición de imágenes, centradas en mejorar la experiencia del usuario mediante herramientas avanzadas en su plataforma visual.

La primera novedad se centra en la integración de Nanobanana en su Buscador a través de Google Lens y el nuevo Modo IA. Esta función permitirá a los usuarios realizar modificaciones en sus fotos de forma rápida y accesible, utilizando productos que ya conocen para explorar y crear imágenes.

La segunda gran noticia es la introducción de Nanobanana Pro, una versión diseñada para ofrecer calidad fotográfica superior, control avanzado y resultados listos para publicar sin la necesidad de una edición extensa.

Nanoscale: Edición Instantánea y Accesible para Todos

La integración de Nanobanana en el Buscador tiene como objetivo democratizar la edición de imágenes, permitiendo a cualquier persona editar fotos de manera interactiva.

Este servicio está disponible a través de Google Lens en dispositivos Android e iOS o desde el Modo IA del Buscador. Los usuarios simplemente deben tocar el botón «Crear imagen» y utilizar el icono de banana para iniciar el proceso de edición.

Google lanza una nueva generación de Nanobanana, su IA para editar imágenes con calidad superior.

La herramienta permite a los usuarios explorar sugerencias predefinidas o realizar modificaciones específicas utilizando lenguaje natural. La disponibilidad de esta función se extenderá en los próximos días para facilitar la creación de imágenes sofisticadas sin complicaciones.

Nano Banana Pro: Lleva Tu Creatividad Profesional al Siguiente Nivel

Nano Banana Pro, que utiliza la tecnología del modelo Gemini 2.5 Flash Image, permite una edición detallada con soporte para combinar hasta 14 elementos diferentes y ajustar ángulos y luces.

Esta herramienta ofrece la posibilidad de agregar texto dinámico que se ajusta a los elementos dentro de la imagen, con soporte para múltiples fuentes y traducciones automáticas en diez idiomas.

El enfoque de Nano Banana Pro asegura consistencia visual y resolución de alta calidad de hasta 4K, convirtiéndolo en una opción ideal para los profesionales de la edición de imágenes.

Además, incluye un mecanismo para verificar si una imagen ha sido generada por inteligencia artificial mediante SynthID, lo que mejora la fiabilidad en un mundo donde los deepfakes son un desafío creciente.

Nano Banana Pro ya puede encontrarse en la aplicación Gemini bajo la opción «Pensando», junto con el uso gratuito limitado de Nano Banana. Ambas herramientas están disponibles para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en los Estados Unidos, y se espera que se integren con otras soluciones de Google en el futuro.

Esta innovación también estará accesible mediante la API de Gemini, permitiendo que aplicaciones de terceros aprovechen esta tecnología, ampliando así el alcance de su utilidad en diversos sectores.