Eduardo Jacobs: «La economía es más fuerte de lo que la política ha hecho creer»

El Futuro Económico de Argentina: Perspectivas y Desafíos Clave

La Opinión de Eduardo Jacobs Sobre la Recuperación Económica

En una reciente entrevista con Canal E, el economista Eduardo Jacobs analizó la situación actual de la economía argentina, destacando una recuperación más positiva de lo que muchos esperaban y afrontando los desafíos estructurales del país.

Pronósticos Erróneos y Realidades Económicas

Jacobs no dudó en criticar las proyecciones de diversas consultoras, calificándolas de “bastante desastrosas”. Recordó que los pronósticos ha cambiado drásticamente, desde estimaciones iniciales de crecimiento del 4.5% que luego fueron ajustadas a la baja, hasta llegar a predicciones pesimistas de un 2.5%. Sin embargo, los datos actuales sugieren que el país se encamina a cerrar el año con un crecimiento proyectado nuevamente del 4.5%. “La economía no ha sufrido tanto como algunos la han presentado”, enfatizó.

Desafíos Estructurales de la Economía Argentina

Uno de los principales reto que enfrenta el análisis económico en Argentina es la elevada tasa de economía informal, que representa aproximadamente el 40%. En este contexto, Jacobs destacó la dificultad de realizar predicciones precisas. A pesar de ello, se mostró optimista señalando que “el año que viene estaremos en una tasa de crecimiento superior a lo que se espera actualmente”.

En cuanto a la posibilidad de que el crecimiento supere el 6%, subrayó que “la conversación se ha centrado en tasas del 3.5% y del 4%”, pero sugirió que hay espacio para un panorama más favorable, especialmente en 2026, un año que podría marcar un punto de inflexión al ser uno “no político”, lo que facilitaría la implementación de ajustes económicos reales.

El Rol de la Inflación en la Recuperación

Jacobs también hizo hincapié en la importancia de una inflación en descenso como motor del crédito en el país. A medida que la inflación se mantenga a la baja, anticipó una mejora significativa en el acceso al crédito, señalando la posibilidad de terminar el año con una inflación de un solo dígito.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento proyectado no se reflejará instantáneamente en la vida cotidiana de los ciudadanos: “Ese crecimiento será invisible por un tiempo; no se verá una economía floreciente donde la gente esté cargada de bolsas”.