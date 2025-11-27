Eduardo Reina: «La corrupción se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad»

La corrupción en Argentina ha dejado de ser un tema sorprendente y se ha convertido en parte de la cotidianidad, según el analista político Eduardo Reina, quien reflexiona sobre su impacto en la sociedad y la economía del país.

Una Cultura de Corrupción Normalizada

Durante su reciente conversación con Canal E, Eduardo Reina destacó cómo los escándalos de corrupción han perdido su capacidad de asombro. “La gente se ha acostumbrado a la corrupción, ya nada nos sorprende”, afirmó, aludiendo a casos emblemáticos que han involucrado grandes sumas de dinero sin repercusiones judiciales ni reacciones contundentes por parte de la población.

Reina considera que esta aceptación generalizada es extremadamente preocupante. “Estamos en un país donde la corrupción es vista como algo normal”, agregó, advirtiendo que este fenómeno se ha transformado en un problema estructural que permea todas las administraciones gubernamentales.

Impacto en la Inversión Extranjera

El analista expresó su preocupación por las implicaciones negativas que la corrupción tiene en la economía: “Los inversores nos dicen que Argentina es un país corrupto, y eso duele”, señaló. Esta percepción dificulta la llegada de capitales, incluso en un contexto donde hay muchas personas dispuestas a emprender.

Reina también mencionó una serie de casos judiciales aún sin resolver que empeoran la imagen del país a nivel internacional, incluyendo investigaciones sobre figuras políticas claves.

La Impunidad Como Factor Cultural

Frente al caso de los Cuadernos de las Coimas, Reina fue enfático: “Todos vimos la evidencia, pero aún hay quienes lo minimizan”, lo que, según él, promueve un ambiente de impunidad. En este contexto, recordó frases como la de Luis Barrionuevo que reflejan la normalización del robo en el discurso cultural. Sin embargo, subrayó que las exigencias globales de transparencia aumentan cada día: “Hoy, ser transparente es crucial”, enfatizó.

Conciencia Ciudadana y Cambios a Futuro

Respecto a la falta de movilización social, Reina mencionó que este es un proceso lento, pero que la gente comienza a entender que la corrupción afecta sus vidas directamente. “Las personas ya no aceptan pasar por alto estos problemas como antes”, dijo, sugiriendo que una mayor conciencia social podría impulsar cambios significativos en el futuro.

El analista mostró optimismo, argumentando que eventualmente los ciudadanos podrán exigir cuentas y sancionar a los corruptos en las urnas, obligando a los gobiernos a deshacerse de prácticas corruptas.

Propuestas para una Mayor Transparencia

Para enfrentar la corrupción, Reina propuso medidas tangibles como la digitalización de las compras públicas y la apertura de licitaciones a pequeñas y medianas empresas. Criticó el regreso a sistemas en papel durante la presidencia de Alberto Fernández como un paso atrás en la lucha contra la corrupción.

Sobre el rol de la justicia, resaltó que “están desempolvando expedientes” en respuesta a señales políticas, aunque subrayó la necesidad de mantener esta línea para restaurar la credibilidad en los sistemas judiciales.