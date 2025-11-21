EE.UU. destina 872 millones a Argentina para saldar deuda con el FMI

La reciente transferencia de Derechos Especiales de Giro por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Argentina marca un momento crucial en el contexto económico actual del país.

En un escenario marcado por la inestabilidad cambiaria, Estados Unidos formalizó una nueva asistencia financiera a Argentina en octubre, a través de la transferencia de 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs). Esta acción fue esencial para que el país cumpliera con su última obligación anual ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a inicios de noviembre.

Detalles de la Operación Financiera

La transacción fue oficialmente documentada tanto en el sitio del FMI como en la sección de transacciones del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) estadounidense. Como resultado, Argentina vio un aumento en su tenencia de DEGs por 640,8 millones, mientras que las reservas de Estados Unidos se ajustaron en la misma cantidad, confirmando así la transferencia realizada.

El respaldo de la administración Trump a Milei.

Un Respaldo Estratégico para el Gobierno de Milei

Este apoyo financiero subraya la relación entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei. Los DEGs, que actúan como un activo de reserva internacional, se valoran a partir de una canasta de monedas que incluye el dólar, euro, renminbi chino, yen japonés y libra esterlina.

Acción Coordinada para Contener la Presión Cambiaria

Esta movida se inscribe dentro de una estrategia económica más amplia que involucró una intervención de 1.900 millones de dólares en el mercado cambiario, bajo la coordinación del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Este enfoque tuvo como objetivo mitigar la presión sobre el valor del dólar en Argentina en un momento cercano a las elecciones legislativas.

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.

Consecuencias y Beneficios de la Operación

No solo ha sido clave para el pago al FMI, sino que también ha traído un beneficio significativo a Estados Unidos, al reportar una ganancia aproximada de 70 millones de dólares en rendimiento por tasas. Bessent defendió esta estrategia, afirmando que el «puente económico argentino genera beneficios para el pueblo estadounidense».

Impacto en el Banco Central de Argentina

En octubre, Estados Unidos había adquirido 2.000 millones de dólares en pesos argentinos para enfrentar la presión cambiaria. Este monto se invirtió en Letras del BCRA hasta final de mes, después de lo cual se activó el swap y se desactivó la exposición a la moneda local.

Banco Central de la República Argentina.

Esta reestructuración implica una transformación en la deuda del BCRA, que ahora debe dólares a Estados Unidos en lugar de pesos, lo que resultó en un nuevo pasivo en moneda extranjera de 2.500 millones de dólares.

Se ahora prevé que las reservas netas del BCRA se hayan reducido en 3.500 millones de dólares en comparación con el balance anterior, lo que aleja a Argentina de alcanzar las metas pactadas con el FMI para el año 2025.