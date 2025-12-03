EE.UU. Frena solicitudes de residencia y ciudadanía de 19 países

La Administración Biden ha decidido frenar temporalmente los trámites de inmigración, residencia y ciudadanía para ciudadanos de 19 países, en el marco de la continuidad de políticas restrictivas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha detenido provisionalmente la tramitación de solicitudes de inmigración, así como las peticiones de residencia permanente y ciudadanía, para individuos procedentes de 19 países específicos. Esta suspensión responde a una directiva interna emitida recientemente y es un reflejo de las restricciones migratorias heredadas de la administración anterior.

Motivos de la Suspensión

Esta decisión, que entró en vigor el lunes, instruye a los funcionarios a “detener la adjudicación final de todos los casos” vinculados a ciudadanos de las naciones mencionadas en una proclamación presidencial anterior. Dicha proclamación fue instaurada en junio y está relacionada con el veto migratorio, que implica un proceso de evaluación más riguroso para quienes buscan residir en Estados Unidos.

Lista de Países Afectados

La Casa Blanca impuso en junio restricciones drásticas a la entrada de ciudadanos de 12 países que, según el gobierno, poseen “deficiencias en control y verificación” que los convierten en “un riesgo elevado” para la seguridad nacional. Los países sujetos a esta medida incluyen:

Afganistán

Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Además, se han impuesto restricciones parciales a ciudadanos de otros siete países considerados de “alto riesgo”, que son Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Esta lista incluye algunas de las naciones más vulnerables y afectadas por conflictos a nivel mundial.

Impacto en los Aspirantes a Inmigrantes

Esta suspensión afecta a miles de familias y aspirantes a inmigrantes, quienes se encuentran en un limbo administrativo mientras esperan más instrucciones del Gobierno. El impacto de esta medida no solo se siente en los individuos, sino también en las comunidades que han estado trabajando para reubicar a sus seres queridos en un entorno más seguro.