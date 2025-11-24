EE.UU. Reduce un 30% las Medidas Coercitivas contra el Ecosistema Cripto

Un informe revelador de Cornerstone Research destaca el cambio de postura de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. bajo la dirección de Paul Atkins, evidenciando una notable reducción en la presión regulatoria sobre las criptomonedas.

Un Cambio Significativo en la Regulación

El nuevo presidente de la SEC, Paul Atkins, ha dado un giro a la estrategia regulatoria del organismo, que ha visto una disminución del 30% en las acciones coercitivas en el año fiscal 2025 en comparación con el año anterior. Esta baja se ha registrado en diversas áreas de la SEC, incluida la supervisión de empresas de criptomonedas.

¿Qué Implica este Nuevo Enfoque?

Cornerstone Research señala que el cambio en la normativa se debe al estilo de liderazgo de Atkins, quien busca un «marco regulatorio sólido para los activos digitales». Su enfoque se caracteriza por ser «racional, coherente y basado en principios», dejando atrás litigios innecesarios.

Notablemente, la SEC ha abandonado ciertos casos relevantes, como el que mantenía contra Coinbase relacionado con criptoactivos.

Contexto Político y Regulador

La disminución en las acciones coercitivas es parte de un movimiento más amplio dentro de la SEC. Atkins promueve un modelo de «notificación y comentarios» que prioriza el diálogo y la colaboración sobre la imposición unilateral de regulaciones.

Según Atkins, la agencia se enfocará en establecer «normas claras» para los aspectos relevantes de la emisión y custodia de tokens digitales, fomentando la innovación mientras protege a los inversores.

Equilibrio entre Relajación y Supervisión

A pesar de la disminución de acciones coercitivas, Atkins ha dejado claro que no habrá «laxitud» en la lucha contra el fraude, especialmente en el ámbito cripto. Quiere evitar sanciones por violaciones técnicas menores, buscando así un equilibrio justo.

Sin embargo, algunos analistas advierten que una relajación excesiva podría debilitar la capacidad de la SEC para disuadir comportamientos inapropiados en un mercado tan dinámico y en constante evolución como lo son los activos digitales.

Reacciones del Sector Cripto

El sector de las criptomonedas celebra esta nueva visión regulatoria, ya que la claridad y apertura prometen atraer más inversiones y un desarrollo más organizado del mercado. En el Congreso de EE.UU., se discute un proyecto de ley que busca aclarar los roles regulatorios entre la SEC y la CFTC respecto a las criptomonedas, lo que podría facilitar aún más este proceso.

Con esta reducción del 30% en las medidas coercitivas, la SEC bajo el liderazgo de Paul Atkins parece estar tomando un rumbo hacia una regulación más predecible, enfocada en reglas claras y menos en litigios agresivos, lo que representaría un avance para la industria cripto y el mercado de capitales.