EE.UU. Suspende Asilo y Naturalización para Migrantes de 19 Países: Detalles Clave del Memorándum

A raíz de un trágico tiroteo que dejó a un miembro de la Guardia Nacional muerto, el gobierno estadounidense ha decidido implementar medidas drásticas en el ámbito migratorio, afectando la solicitud de asilos y beneficios para personas de 19 países considerados de alto riesgo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha emitido un memorándum que detiene temporalmente todas las solicitudes de asilo y suspenda beneficios migratorios para personas provenientes de naciones catalogadas como de alto riesgo. Esta acción fue provocada por un ataque armado que resultó en la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, y dejó a Andrew Wolfe, de 24, en estado crítico.

Nueva Directriz Tras el Ataque

El tiroteo ocurrió el 26 de noviembre en Washington D.C. El presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano, ha motivado al presidente Donald Trump a ordenar al USCIS la adopción de medidas más rigurosas en los procesos migratorios. “Buscamos disminuir considerablemente las poblaciones migratorias irregulares y disruptivas”, destacó Trump en su red social.

Suspensión de Procesos de Asilo

Como resultado, se ha ordenado detener la evaluación de todas las solicitudes de asilo, aplicando a todos los formularios I-589 en trámite, sin distinción de nacionalidad. La pausa permitirá auditar los criterios de análisis y los pasos de verificación, garantizando que cada caso sea tratado conforme a los estándares de seguridad más exigentes.

Proceso de Reevaluación

El director del USCIS, Joseph Edlow, afirmó que ninguna solicitud será procesada hasta que se asegure que todos los solicitantes sean debidamente investigados y evaluados. La reanudación de los trámites dependerá de un memorándum posterior que se emitirá a su debido tiempo, priorizando siempre la seguridad nacional.

Impacto en los Beneficios Migratorios

Además de las solicitudes de asilo, el memorándum también suspende los trámites de beneficios migratorios para personas originarias de 19 países considerados de alto riesgo, tal como se establece en la proclamación presidencial 10949 de junio de 2025. Este cambio afecta a cualquier individuo que mencione alguno de estos países como su lugar de nacimiento o ciudadanía.

Procedimientos Actuales y Futuras Revisión

Todos los beneficiarios en espera de solicitud se someterán a un exhaustivo proceso de reevaluación, incluyendo nuevas entrevistas que permitirán analizar a fondo las amenazas a la seguridad nacional. Si bien la suspensión abarcará una amplia gama de trámites, algunos procesos preliminares, como las determinaciones de temor creíble, continuarán en funcionamiento.

El objetivo del USCIS es actualizar su manera de evaluar la información presentada por solicitantes de países sensibles, asegurando que cada caso sea tratado de manera individualizada y exhaustiva.