EE.UU. vende DEGs a Argentina por u$s872 millones para saldar deuda con el FMI

Estados Unidos Apoya a la Argentina con Venta de Derechos Especiales de Giro

El Tesoro de Estados Unidos confirmó esta semana la venta de u$s872 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina, una acción clave para cumplir con las obligaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este movimiento financiero ha generado especulaciones dentro de la plaza financiera, donde se estima que estos fondos se contabilicen como parte del acuerdo de swap con Washington activado tras las recientes elecciones. Este apoyo coincide con el pago realizado el 7 de noviembre, en el que el Gobierno argentino desembolsó u$s796 millones al FMI, mientras que el Banco Central contaba apenas con u$s148 millones, intensificando las dudas sobre el origen de esos fondos. El respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos para Argentina. Recientes informes del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) indican que, el 15 de octubre, la Argentina vio un aumento de 640,8 millones en los DEGs, a la vez que Estados Unidos redujo su posición por el mismo monto. Actualmente, cada DEG tiene un valor de u$s1,4.

Controversias sobre la falta de transparencia

Algunos analistas critican la falta de información por parte del Banco Central de Argentina. El economista Christian Buteler destacó que la reciente confirmación de Washington revela el silencio en el BCRA: “La información se ha conocido gracias a la publicación del Tesoro estadounidense. La opacidad en el BCRA sigue siendo preocupante”, advirtió.

La consultora Outlier también opinó al respecto: “Se ha activado el swap de monedas con Estados Unidos. Inicialmente se utilizó para liquidar las posiciones en pesos del Tesoro estadounidense, actuando como un adelanto; luego, estos fondos se destinaron al pago del FMI. Nuestras estimaciones indican que la activación es cercana a u$s2700 millones, aunque sin información oficial clara.”

Asimismo, se había prometido un aumento en la transparencia sobre los tramos activos de este acuerdo, lo que ha suscitado interrogaciones sobre la opacidad persistente en estas operaciones.

El papel del Banco Central y los futuros desembolsos

Santiago Bausili, presidente del BCRA, justificó la falta de detalles públicos sobre el nuevo acuerdo con Estados Unidos, alegando que se debe a las cláusulas de confidencialidad y a la necesidad de no alterar el mercado. Sin embargo, destacó que la situación actual es más favorable, citando un aumento en la oferta de divisas y en las colocaciones de deuda por parte de empresas locales.

El swap con EE.UU. ha sido crucial para controlar la volatilidad del dólar antes de las elecciones, mientras el Banco Central intervino en el mercado para estabilizar la situación cambiaria y frenar la pérdida de reservas.

Operaciones realizadas en el marco del salvataje estadounidense

El apoyo de Estados Unidos a la gestión de Javier Milei ha incluido la compra de pesos por aproximadamente u$s2.000 millones, que se canalizaron hacia letras del BCRA y se liquidaron tras las elecciones legislativas. Esto se considera una activación parcial del swap discutido anteriormente.

La consultora Fernando Marull & Asociados había señalado que el Gobierno ya habría activado cerca de u$s2.700 millones del swap con EE.UU., de los cuales se habrían devuelto u$s2.000 millones al Tesoro estadounidense y los restantes u$s700 millones se destinaron al pago de intereses al FMI.