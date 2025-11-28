Egresados del Secundario: Fiesta en la Playa con Caravana y Bengalas

Esta semana, el centro de la ciudad se llenó de alegría y emoción mientras los estudiantes de secundaria llevaban a cabo sus tradicionales caravanas, culminando en un refrescante chapuzón en el mar.

Desde el inicio de la semana, el bullicio de estudiantes recorriendo las calles marcó el cierre de una etapa inolvidable en sus vidas. A medida que celebraban la finalización de sus estudios secundarios, cada caravana se convirtió en un homenaje a los recuerdos, aprendizajes y la conexión entre amigos que ahora dirigen su mirada hacia nuevos horizontes académicos.

El Epicentro de la Celebración

Las caravanas no solo convocaron a los jóvenes egresados, sino también a familiares y amigos, creando una atmósfera festiva que invadió el centro de la ciudad. Al término de su recorrido por las principales avenidas, los estudiantes se reunieron en la costanera, donde la música, los cánticos y bengalas de humo añadieron un toque especial a la celebración, finalizando con un revitalizante chapuzón en el mar.

Participación de las Escuelas Locales

El viernes, la festividad continuó con la participación de estudiantes de varias instituciones, como la Escuela Nº 757 “Hipólito Yrigoyen” y la Nº 704 “Biología Marina”. Aunque cada grupo tuvo su propio recorrido, todos compartieron el mismo espíritu: el orgullo de cerrar un capítulo y abrirse a nuevas posibilidades, ya sea en la educación terciaria o universitaria.

Un Encuentro Memorabl

A pesar de las temperaturas bajas, las caricias del viento no disminuyeron la alegría de los egresados, quienes celebraron con entusiasmo uno de sus últimos encuentros. La complicidad entre ellos se hizo palpable, reafirmando los lazos forjados a través de los años.