El 2 de diciembre, el Jury decidirá el destino de los fiscales del caso Nora Dalmasso

Los fiscales de Instrucción Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro han hecho escuchar su voz en el polémico caso de Nora Dalmasso, presentando su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba.

En una acción sin precedentes, los fiscales decidieron presentarse “por derecho propio”, sin la representación de un abogado, en respuesta a la denuncia interpuesta por la familia Macarrón, que los acusa de mal desempeño en la investigación del asesinato de Dalmasso, ocurrido en 2006.

Próxima Reunión del Jurado de Enjuiciamiento

El Jurado de Enjuiciamiento se reunirá el martes 2 de diciembre a las 10:30 para analizar las presentaciones. En esta audiencia, se determinará la admisión o rechazo de la denuncia contra uno, dos o todos los fiscales. Si el Jurado decide avanzar, el Fiscal General, Juan Manuel Delgado, deberá formular una acusación en un plazo de 30 días hábiles.

Detrás de la Acusación

La denuncia de la familia Macarrón argumenta que hubo irregularidades serias en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso, que fue encontrada muerta en su hogar. Este caso ha sido objeto de controversia durante 16 años, en los cuales Marcelo Macarrón, el viudo, fue imputado pero posteriormente absuelto por falta de pruebas. El rol de la fiscalía ha sido cuestionado fuertemente.

Los miembros del Jurado han revisado exhaustivamente 64 cuerpos de prueba recopilados en este tiempo, lo que subraya la gravedad de las acusaciones. Entre las evidencias encontradas, se destaca el rastreo de ADN que no fue adecuadamente gestionado, lo que ha llevado a que ciertas pruebas cruciales no sean consideradas en la Corte.

Las Controversias de la Investigación

Uno de los aspectos más debatidos es la falta de llamada a Roberto Bárzola, cuyo ADN coincide con los rastros encontrados en la escena del crimen. A pesar de haber estado en la casa el día de los hechos, la fiscalía no lo citó, lo que ha levantado sospechas sobre el manejo de la evidencia.

El tiempo ha puesto en jaque la posibilidad de justicia. Hoy por hoy, el caso corre el riesgo de quedar en la impunidad, a menos que el Tribunal Superior de Justicia o la Corte Suprema intervengan.

El Rol del Fiscal General

El proceso de destitución de un magistrado en Córdoba se asemeja a un juicio político más que a uno estrictamente jurídico. Es importante recalcar que un fiscal o un juez puede ser destituido por mal desempeño, aun si no han cometido un delito. En este proceso, la Fiscalía General tiene la responsabilidad de formalizar la acusación, lo cual no puede evitar, dado que esto extinguiría cualquier posibilidad de juicio.

El jurado, que incluye a destacados legisladores y a una representante del Tribunal Superior de Justicia, tomará la decisión final, mientras que el fiscal General puede únicamente expresar su opinión sin poder obstruir el proceso en sí.