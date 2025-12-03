El 35% de los viajeros usa celulares y tarjetas para sus desplazamientos

La posibilidad de pagar el pasaje del subte con tarjetas y celulares se transforma en una nueva realidad en la Ciudad, donde el 35% de los usuarios ya adoptaron estas opciones.

La implementación del sistema multipago en el transporte público de Buenos Aires ha dado un giro radical en la forma de viajar. Con 19 millones de transacciones mensuales, este nuevo método transforma el panorama del subte, desplazando a la tradicional tarjeta SUBE como único medio de pago.

Adopción Rápida de Nuevas Tecnologías

Desde su lanzamiento hace un año, el sistema multipago se ha integrado en el Sistema Integrado de Movilidad Urbana, marcando un hito en la digitalización del transporte. En las estaciones, 275 validadores ahora permiten pagos mediante tarjetas bancarias y opciones como QR y NFC, facilitando el acceso a millones de pasajeros.

Promociones Atractivas para los Usuarios

Con el objetivo de incentivar el uso de estos nuevos medios de pago, bancos y billeteras virtuales han puesto en marcha diversas promociones y reintegros. Hasta la fecha, se han registrado más de 174 millones de viajes pagados con métodos alternativos, lo que demuestra una clara tendencia hacia la digitalización en el transporte.

Jorge Macri, jefe de Gobierno, destacó que “hemos proporcionado a los usuarios la libertad de elegir su método de pago, eliminando así el monopolio de la SUBE”. Además, la competencia en el sistema ha permitido ofrecer descuentos de hasta el 100% en el valor del boleto.

Hacia un Subte Más Moderno

El avance hacia el sistema multipago forma parte de un esfuerzo más amplio por revitalizar el servicio del subte. La gestión municipal se encuentra llevando a cabo importantes mejoras, que incluyen:

Renovación de trenes en la Línea B

en la Línea B Adquisición de 40 vagones para reforzar las líneas A y C

para reforzar las líneas A y C Intervención en 48 estaciones con décadas de uso

con décadas de uso Modernización de señales para mayor seguridad

para mayor seguridad Licitación para la construcción de la Línea F

Con 112 años de historia, el subte de Buenos Aires se encuentra en una constante búsqueda por modernizarse al nivel de sistemas de transporte en otras capitales del mundo. A medida que se realizan estas obras, uno de los desafíos es mantener la operación diaria sin afectar el patrimonio histórico de la ciudad.

Expansión del Sistema Multipago

El innovador sistema de multipago también se está extendiendo al transporte en superficie. Las 31 líneas de colectivo recientemente transferidas a la administración porteña destacan por la inclusión de validadores similares a los del subte, que permitirán pagos con tarjetas y dispositivos móviles.

En su primer año, el sistema multipago ha sentado las bases para un cambio significativo en los hábitos de viaje de los ciudadanos, haciendo de la comodidad una prioridad gracias a las promociones semanales de entidades bancarias y aplicaciones financieras.

“La implementación del sistema multipago nos coloca a la par de otras ciudades del mundo. Ofrecemos un servicio de transporte de calidad que resulta más accesible y cómodo para el usuario”, concluyó Ibañez, presidente de Subterráneo de Buenos Aires S.A.U.