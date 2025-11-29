El 70% de los adolescentes asumen responsabilidades intensivas en el hogar

Siete de cada diez adolescentes argentinos se ven obligados a asumir responsabilidades de cuidado y tareas del hogar. Este fenómeno, frecuentemente ignorado, afecta su desarrollo educativo y futuro.

Según un reciente informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), un 70% de los adolescentes de entre 15 y 17 años en Argentina realiza actividades de cuidado y tareas domésticas intensivas. Esta situación se presenta en gran medida porque los adultos responsables están ocupados trabajando para subsistir.

La Realidad del Cuidado en Números

El análisis revela que, al enfocarse únicamente en el cuidado de personas como hermanos o abuelos, los adolescentes dedican en promedio 3 horas y 30 minutos diarias a esas tareas. Las mujeres adolescentes, en particular, invierten un 44% más tiempo que los varones, y un 10% de las chicas de 16 y 17 años supera las 5 horas diarias de cuidado.

Impacto en el Rendimiento Escolar

La carga de estas responsabilidades generalmente no se reconoce, pero su efecto en el rendimiento académico y en la salud mental de los jóvenes es considerable. Las obligaciones diarias interfieren con su tiempo de estudio y descanso, limitando sus oportunidades futuras.

Un Problema Invisibilizado

En un estudio anterior realizado junto a Unicef, se analizó cómo la carga de cuidado afecta a los jóvenes. En otros países, como Colombia y México, se ha documentado que las niñas y adolescentes son quienes más contribuyen en este ámbito, incluso por encima de los adultos. Esta situación obliga a repensar el papel de los adolescentes en el hogar argentino.

Diferencias de Género en el Cuidado

Los datos también revelan una notable desigualdad: las mujeres de entre 16 y 17 años dedican 5.18 horas al cuidado diario, mientras que los varones solo 3.29 horas. Las responsabilidades de cuidado comienzan a imponerse a una edad temprana, perpetuando estereotipos que asocian estas tareas con lo femenino.

Estadísticas Reveladoras

Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 6.1% de los niños y adolescentes de 5 a 17 años realiza tareas del hogar intensivas. Este porcentaje es aún mayor en sectores de bajos recursos, alcanzando el 10.5%. Entre adolescentes, la cifra asciende al 12.1%. Esta situación presenta un desafío escalofriante para el futuro de nuestra juventud.

La Dificultad de Balancear el Trabajo y el Cuidado

La necesidad de los padres de trabajar más horas frecuentemente contradice la posibilidad de satisfacer las demandas del hogar, lo que, a su vez, genera una reducción en el acceso a empleos de calidad, especialmente para las mujeres. Esta dinámica no solo exacerba la pobreza en los hogares, sino que también coloca a los adolescentes en una posición de carga adicional.

La Búsqueda de Soluciones

Unicef y otras organizaciones han señalado la urgencia de desarrollar espacios públicos de cuidado. Sin políticas adecuadas que aborden esta problemática, las diferencias socioeconómicas seguirán creciendo, afectando las posibilidades laborales de las mujeres y perpetuando la pobreza en el hogar. Aquellas familias que pueden permitirse estos servicios obtienen ventajas significativas, mientras que las de menos recursos quedan atrapadas en un ciclo de precariedad.