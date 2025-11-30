El Abogado Favorito de los Arrepentidos K

El Abogado que Sacudió el Escenario Judicial: La Historia de Roberto Herrera

Roberto Herrera ha emergido como una figura central en el entramado judicial argentino, gracias a su valentía y capacidad de defensa de ex imputados en el escándalo kirchnerista. Su historia es un viaje intrigante desde los márgenes hasta el centro de la corrupción política en el país.

Víctor Manzanares, el primer arrepentido que comprometió a Cristina Kirchner, conoció a Herrera en el penal de Marcos Paz, donde el abogado se movía entre clientes con documentos y papeles. Mientras que Manzanares inicialmente defendía su causa con Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta, pronto se dio cuenta de que su representación no era suficientemente fuerte y decidió buscar a Herrera, un desconocido en ese momento.

Un Nuevo Rumbo en la Defensa Legal

La decisión de Manzanares de cambiar de abogado marcó un punto de inflexión en su vida y la de otros involucrados. Con el apoyo de Leonardo Fariña, otro arrepentido, Herrera comenzó a hacerse un nombre en el ámbito de la defensa de aquellos que habían estado involucrados en la era kirchnerista. Su clientela fue variada, abarcando desde amigos del poder hasta aquellos que habían caído en desgracia tras el colapso de su carrera política.

Los Retos de Representar a Clientes Controversiales

La carrera de Herrera no ha estado exenta de peligros. Ha enfrentado amenazas y hasta un tiroteo que lo dejó marcado. A pesar de estas adversidades, su carácter firme y su origen humilde lo han fortalecido. Desde sus inicios como vendedor ambulante, su camino hacia el éxito profesional es digno de admiración.

Una Propuesta Legal Diferente

Hoy, su práctica legal se extiende desde su oficina en el World Trade Center II en Puerto Madero. Con 53 años y un título de abogado que obtuvo en 2016, su trayectoria ha sido inusual. A pesar de no haber tenido un camino tradicional, ha construido un estudio con un equipo sólido a su lado, enfrentando casos desafiantes con una determinación admirable.

Letra pequeña en su evolución legal, Herrera ha estado al tanto de los casos más mediáticos del país, logrando que su nombre se asocie a los escándalos más prominentes, como la Ruta del Dinero K y la Causa Cuadernos. Este reconocimiento le ha abierto puertas, consolidando su reputación en el sector.

Defendiendo lo Indefendible

Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es su disposición a luchar por sus clientes, sin importar la complejidad del caso. Siempre se muestra firme en su compromiso de ofrecer la mejor defensa posible: “Si yo te agarro, te defiendo con uñas y dientes”, es una expresión que repite con frecuencia.

Actualmente, su principal preocupación es Leandro Báez, que se enfrenta a un juicio por la controvertida compra de lana. La situación es tensa, ya que su padre, Lázaro Báez, ha intentado presentarse como querellante, pero la Justicia no lo ha permitido. A medida que el juicio se acerca, tanto Herrera como sus clientes permanecerán en el ojo del huracán, enfrentando los desafíos que surgen de un sistema judicial en constante cambio y en busca de verdad y justicia.