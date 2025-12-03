El alcalde de Minneapolis apoya a la comunidad somalí tras los comentarios xenófobos de Trump

En medio de la creciente tensión en el país, el alcalde Jacob Frey reafirma su apoyo incondicional a la numerosa comunidad somalí de Minneapolis tras recientes comentarios xenófobos.

Minneapolis alberga la mayor población somalí de Estados Unidos, con aproximadamente 80,000 residentes, la mayoría de los cuales son ciudadanos o residentes legales.

Respuesta a la retórica de odio

Ante los ataques verbales recientes del expresidente Donald Trump y la inminente represión migratoria, las autoridades de la ciudad organizaron una conferencia de prensa el pasado martes.

Frey enfatizó: “A nuestra comunidad somalí, los amamos y estamos con ustedes. Nuestro compromiso es inquebrantable.”

Implicaciones de la política migratoria

En su discurso, el alcalde condenó las acciones que pretenden estigmatizar a personas solamente por su apariencia. “Apuntar a los somalíes significa que se violará el debido proceso, se cometerán errores y, para ser claros, ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos solo porque parecen somalíes,” explicó Frey.

Operativo de las autoridades migratorias

Recientes informes indican que el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul verá un aumento en los esfuerzos de deportación, especialmente enfocándose en aquellos somalíes con órdenes finales de deportación. Se prevé que se desplieguen equipos de agentes del ICE y otros oficiales federales.

Compromiso local contra la xenofobia

El jefe de la policía de la ciudad también afirmó que no se ha notificado a su departamento sobre operaciones futuras, y reiteró que no colaborarán con las autoridades federales en la implementación de medidas migratorias.

El alcalde Jacob Frey junto a otros líderes de la ciudad durante la conferencia de prensa.

Voz de la comunidad

El respaldo del alcalde ha resonado profundamente en la comunidad somalí, quienes expresan gratitud por el apoyo en medio del estrés social y las tensiones políticas. La solidaridad de los funcionarios de Minneapolis se presenta como un contrapeso a las crecientes narrativas de odio y división en el país.