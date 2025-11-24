El avión de Malvinas, ahora expuesto cerca de la Basílica de Luján

Luján Rinde Homenaje: Un Avión Grunman de Malvinas Celebra la Memoria de los Héroes

La historia de los héroes de Malvinas sigue viva y esta vez, en Luján, se ha dado un paso significativo hacia la conmemoración de aquellos que lucharon en 1982. Un nuevo monumento se une al legado de los veteranos, recordándonos su valentía y sacrificio.

El pasado 22 de noviembre, el Centro de Veteranos de Guerra de Luján celebró la instalación de un Grunman Tucker S 2-G, un avión que recuerda los tiempos de la Guerra de Malvinas. Este acto no solo representa un homenaje, sino también un fortalecimiento del compromiso de la comunidad para mantener viva la memoria de sus héroes.

Un Hito Monumental en Luján

La atmósfera de aquella noche de noviembre se cargó de emoción cuando el monumento a los caídos, ubicado en un entorno significativo de la ciudad, fue ampliado con la llegada del avión. Esta pieza, restaurada meticulosamente, complementa un espacio que honra a los que lucharon por la patria.

Del Taller al Monumento: Un Año y Medio de Trabajo

Con una imponente altura de 8 metros y un peso de 10 toneladas, el Grunman ha pasado por un laborioso proceso de restauración en el Aeroclub local. Su ubicación, en la rotonda de las avenidas Nuestra Señora de Luján y Presidente Perón, ofrece al público un vistazo a la historia que caracteriza la valentía de los lujanenses.

Reconocimiento y Agradecimiento de la Comunidad

El traslado del avión fue recibido con aplausos y gestos de agradecimiento por parte de los vecinos, reflejando la conexión emocional de la comunidad con este símbolo. Durante la inauguración, la voz del intendente Leonardo Boto resonó al afirmar: “las Malvinas van a volver a ser parte de nuestro territorio bicontinental”, resaltando el compromiso de Luján con su historia.

Un Legado para el Futuro

Enrique “Kike” Álvarez, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Luján, expresó su satisfacción por este proyecto que nació a principios de 2024, indicando que “todo esto lo hacemos por nuestros compañeros que quedaron en Malvinas”. Este mensaje altruista resuena en la memoria colectiva y promueve el recuerdo de quienes perdieron la vida en el conflicto.

Un Recuerdo que No se Olvida

La Guerra de Malvinas dejó una profunda huella en la comunidad de Luján, donde 110 valientes combatientes partieron a defender la patria. La memoria de los seis héroes que no regresaron se mantiene viva gracias a un decreto municipal que reconoce cada 10 de mayo como el “Día del Ex Combatiente Lujanense”.

Rescatando la Historia: La Saga del Grunman Tucker

Originalmente destinado al desguace, el Grunman fue hallado por los veteranos en un galpón de Bahía Blanca, y su recuperación se convirtió en una odisea. El 18 de mayo del año pasado llegó a Luján tras un recorrido de más de 800 kilómetros, acompañado por el aliento y apoyo de su comunidad.

Un Viaje Colmado de Homenajes