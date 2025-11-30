El Banco Central enfrenta pago de US$ 1.000 millones mañana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra ante una prueba crucial este lunes, ya que deberá desembolsar US$ 1.012 millones en concepto de Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). Este movimiento, aunque no afectará las reservas brutas, tendrá un significativo impacto en las reservas netas y plantea desafíos adicionales para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La emisión de Bopreales fue introducida por el gobierno para regularizar la deuda externa de las empresas importadoras en un contexto marcado por la escasez de dólares y las restricciones cambiarias. Este instrumento financiero le ha permitido al BCRA gestionar la demanda de divisas de manera más eficiente.

Expectativas de reservas y complicaciones con el FMI

Para hacer frente a este pago, la autoridad monetaria tendrá que recurrir a sus reservas internacionales, lo que complicará aún más el cumplimiento de las metas de acumulación de divisas establecidas con el FMI. Según datos recientes, las reservas del BCRA ascienden a US$ 40.314 millones.

Impacto del swap de monedas

La utilización del swap de monedas con Estados Unidos ha tenido repercusiones en las reservas netas. Recientemente, el Tesoro estadounidense confirmó la activación de US$ 2.500 millones de un total de US$ 20.000 millones acordados. Esta operación, que permite al BCRA intercambiar pesos por dólares, refleja una medida crítica en un panorama financiero complicado.

Requisitos para cumplir las metas de fin de año

Al 18 de noviembre, el BCRA necesitaba sumar US$ 9.430 millones para alcanzar el objetivo de fin de año y US$ 13.630 millones para el objetivo de mitad de año. Sin embargo, la activación del swap reduce las metas a US$ 11.940 millones, complicando aún más su cumplimiento, tal como señala un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Incidencia de las compras del sector público

Con menos de US$ 50 millones adquiridos por el sector público recientemente, la posibilidad de solicitar un nuevo waiver ante el FMI está aumentando. Aunque esto no signifique una crisis inmediata, resalta la tensión existente entre la necesidad de acumular reservas y el control del tipo de cambio en un contexto desafiante.

Análisis de la situación actual

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que, según el Memorando Técnico de Entendimiento del FMI, las Reservas Internacionales Netas presentan un saldo negativo de US$ 14.579 millones hasta el 23 de noviembre, lo que plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de las metas establecidas.

El gobierno debe acumular US$ 13.579 millones en el próximo mes para cumplir con el objetivo final de diciembre. Cabe recordar que el FMI ya otorgó un waiver en la meta de junio y ajustó la meta de diciembre, lo que indica la fragilidad de la situación económica actual.