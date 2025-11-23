El BCRA informa cuánto debe cada argentino a bancos y billeteras virtuales

Récord de Endeudamiento en Argentina: Promedio de $5,6 Millones por Cliente

El incremento en la deuda de los argentinos se vuelve alarmante, con un aumento del 75% en tan solo un año, mientras las tasas de interés superan ampliamente la inflación.

Un Análisis del Endeudamiento Promedio en Argentina

Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el endeudamiento promedio por cliente ha alcanzado la impresionante cifra de $5,6 millones, reflejando un aumento del 75% con respecto al año pasado. Este fenómeno se debe a la combinación de tasas de interés en aumento y la proliferación de billeteras virtuales y prestamistas no bancarios.

Afectados en el Sistema: La Realidad de los Deudores

El BCRA evaluó los niveles de endeudamiento no solo en bancos tradicionales, sino también entre fintech, cadenas comerciales y cooperativas financieras. Al menos 6,2 millones de personas enfrentan deudas en ambos frentes. El saldo promedio en entidades bancarias es de $4,4 millones, junto con $1,2 millones en el ámbito no bancario, sumando un total alarmante.

El Papel de las Fintech y Entidades No Bancarias en el Endeudamiento

En Argentina, 542 entidades no bancarias ofrecen créditos, incluyendo desde billeteras virtuales hasta supermercados y cooperativas. Hasta julio, el monto total prestado por estas instituciones alcanzó la imponente cifra de $11 billones, con crecimientos del 144% en préstamos personales y 53% en tarjetas de crédito en solo un año.

Altas Tasas de Interés: Una Carga Financiera

A pesar de que la inflación anualizada era del 23% en julio, los préstamos personales de entidades no bancarias se ofrecían con tasas nominales anuales del 129%. El costo de las tarjetas de crédito bancarias alcanzaba el 92%, lo que es cuatro veces más que la inflación actual. Estos números reflejan una situación crítica que incrementa el total de deudas en circulación.

Alerta por la Mora Creciente en la Carga Financiera

El informe del BCRA destaca que la mora en el crédito, que agrupa tanto las deudas bancarias como no bancarias, alcanza el 8,6%, y salta al 15% si se analiza solo el sector no bancario. En particular, las fintech y cadenas comerciales presentan tasas de mora del 20% para préstamos personales y del 27% para créditos de electrodomésticos, con billeteras virtuales registrando un 18% de impago.

Perspectivas Económicas y la Respuesta del BCRA

En un contexto económico complicado, donde la inflación y las altas tasas de interés ponen presión sobre los hogares argentinos, el BCRA ha comenzado a flexibilizar los requerimientos de encajes para los bancos tras las elecciones, buscando reactivar el crédito. La intención de esta medida es movilizar más dinero en el sistema y facilitar el acceso a préstamos.

En resumen, la situación del endeudamiento de los argentinos se vuelve cada vez más crítica, con tasas que superan la inflación y un aumento en la mora, lo que plantea serios desafíos para la estabilidad financiera de los hogares en el país.