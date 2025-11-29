El Campo y Su Agenda: Claves para el Crecimiento

La economía argentina necesita del campo como motor fundamental para su desarrollo. Diversas entidades del sector presentan propuestas concretas para cambiar el rumbo actual.

En una reunión reciente, la Federación de Acopiadores, liderada por su presidente Fernando Rivara, destacó la urgencia de implementar un plan que reduzca los Derechos de Exportación (DEX). Luego de las variaciones en estas cargas impositivas, la necesidad de eliminar las retenciones se vuelve cada vez más apremiante.

Propuestas para una Reducción Sostenible de Cargas Impositivas

Rivara señaló que el agro argentino, clave para la economía, no puede seguir soportando la competencia desleal. Resaltó el contraste entre los sectores energéticos y minerales, que disfrutan de reglas claras y previsibilidad, ante la carga fiscal que enfrenta el campo. “¿Es lógico que un país que necesita exportar cobre impuestos sobre exportaciones?”, cuestionó.

La Visión de las Cadenas Agroalimentarias

Las principales entidades del sector, como Acsoja, Maizar, Asagir y Argentrigo, coincidieron en la importancia de establecer un marco fiscal que favorezca la inversión y permita una reducción gradual de los DEX. El presidente de Acsoja, Rodolfo Rossi, enfatizó que si se logra este objetivo, se activarán importantes inversiones en el sector.

Infraestructura: Un Pilar Fundamental para el Desarrollo

La infraestructura es otro tema primordial. Rossi subrayó que “sin logística, el desarrollo es solo una idea”. En este sentido, apoyaron el proceso de licitación de la hidrovía y la necesidad de revitalizar el sistema ferroviario, facilitando un acceso más eficiente a los puertos y favoreciendo a las regiones más alejadas.

Aprovechar el Potencial de Producción

Contar con un sistema logístico robusto es vital para capitalizar los récords de cosecha. La falta de infraestructura adecuada impide la optimización de los diferentes modelos productivos que podrían implementarse.

Propiedad Intelectual: Un Debate Necesario

Otro aspecto crítico que se mencionó es la propiedad intelectual en el ámbito agrícola. Las instituciones proponen un enfoque colaborativo para crear una ley de propiedad intelectual sobre semillas que ofrezca garantías a los investigadores y promueva la innovación en el sector. La reciente colaboración con EE.UU. podría facilitar la adhesión al Convenio UPOV ’91, generando un debate sobre la rapidez de esta medida y sus implicancias para los derechos de los productores.

Hacia Un Consenso Constructivo

Un diálogo abierto puede superar los desafíos actuales, permitiendo al agro argentino acceder a nuevas tecnologías e inversiones que optimicen la producción. Al final, un marco adecuado puede resultar en un crecimiento sostenido y en una mayor eficiencia agropecuaria.