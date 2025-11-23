El choque decisivo: Rosario vs. Estudiantes a la vista.

Este domingo, Rosario Central se enfrenta a Estudiantes de La Plata en un partido crucial de los octavos de final del Torneo Clausura, prometiendo emociones y tensiones en el Estadio Gigante de Arroyito.

El duelo, programado para las 17:30, será transmitido en ESPN Premium. Pablo Dóvalo será el árbitro principal del encuentro, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

Un Rosario Central en Ascenso

Rosario Central llega a este encuentro como favorito, tras finalizar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026. La confianza del equipo es elevada, lo que podría jugar a su favor en esta instancia decisiva.

Estudiantes en Busca de Recuperación

En contraste, Estudiantes de La Plata atraviesa un momento complicado, con una serie de resultados negativos en la fase final del torneo que lo llevarán a los playoffs casi de manera sorpresiva. Sin posibilidad de clasificar a competencias internacionales, el equipo busca reivindicarse en este partido clave.

Tensión en la Previa del Encuentro

La atmósfera entre ambos equipos es tensa, especialmente tras la controversia por el título de Campeón de Liga que recibió Rosario Central por su posición en la tabla anual. Estudiantes ha expresado su descontento en redes sociales, lo que añade aún más emoción a este cruce. La AFA incluso estableció que Estudiantes deba rendir un homenaje a su rival a través de un pasillo, lo que ha generado un intenso debate entre los aficionados.