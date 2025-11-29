El choque entre el plan anti-China de Milei y Trump y la alianza comercial del Gobierno

Título: ¿Un giro hacia el pragmatismo? La economía de Milei entre EE.UU. y China

Bajada: La política comercial del gobierno de Javier Milei se caracteriza por un enfoque pragmático, favoreciendo la relación con EE.UU. sin descuidar los lazos con China. Descubramos cómo esto impacta el comercio argentino.

La gestión de Javier Milei se revela más centrada en la realidad del comercio que en alineamientos políticos, mostrando un interés renovado por el friend-shoring hacia Estados Unidos, mientras mantiene su conexión con China. Esta estrategia tiene un enfoque práctico, priorizando el intercambio comercial y el crecimiento de importaciones.

Recientemente, dos eventos destacados ilustraron esta dualidad: la compra de 150 colectivos chinos por Metropol y el cierre de la planta de lavarropas de Whirlpool en Pilar, que ahora operará como un centro de importaciones. Según el INDEC, China se ha convertido en el socio comercial más importante de Argentina, reflejando un crecimiento en las importaciones y una recuperación económica tras periodos difíciles.

Reactivación de importaciones en la era Milei

Durante el gobierno de Milei, la relación entre el PIB y el nivel de importaciones ha aumentado significativamente, alcanzando el 8% por punto del PIB. El economista Federico González Rouco destaca que esta tendencia ofrece una mayor apertura comercial, lo que a su vez impulsa la inversión y la demanda interna.

Paralelismos con políticas anteriores

El marco comercial implementado por Milei tiene similitudes notables con las estrategias de Cambiemos entre 2015 y 2019. Según Dante Sica, director de la consultora ABECEB y exministro de Producción durante ese periodo, las condiciones socio-políticas actuales permiten avanzar con más fuerza en la apertura económica.

Sin embargo, a pesar de las similitudes, es evidente que el actual enfoque tiene un trasfondo más pragmático que ideológico, apoyándose en el liderazgo de Luis Caputo, uno de los más cercanos a Macri.

China y el desafío del intercambio comercial

Las importaciones desde China han alcanzado niveles sin precedentes, alcanzando el 60% de bienes de capital, lo que refleja un cambio significativo en el patrón de consumo y producción del país. Este fenómeno ocurre a medida que Argentina busca satisfacer la demanda de inversión en sectores clave, independientemente de las orientaciones políticas.

Un acuerdo con EE.UU. pero con cautela

El acuerdo comercial con Estados Unidos aún carece de detalles claros, y las expectativas son variadas, pero se perfila una presión por limitar el dominio chino en el continente. A pesar de ser un paso hacia una mayor colaboración con EE.UU., el vínculo comercial con China sigue siendo crucial para el desarrollo económico argentino.

Reflexiones sobre la apertura comercial

De acuerdo con Matías Boris Wilson, economista de la Cámara Argentina del Comercio y los Servicios (CAC), el incremento de importaciones no indica un error, sino que es una consecuencia natural del modelo económico actual. Este modelo flexiona las fronteras comerciales e impulsa el crecimiento sin cerrar las puertas a la innovación y la inversión extranjera.