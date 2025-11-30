El Colón Contemporáneo cierra su temporada con tres innovadoras obras que fusionan piano y voz hablada

El emblemático Colón Contemporáneo se despide de su temporada con un espectáculo innovador. Tres obras experimentales entrelazan el piano y la voz hablada, desdibujando las barreras entre música, arte sonoro y visualidad.

Una Experiencia Musical Inédita

La primera parte del programa destaca una selección del ciclo Voices & Piano de Peter Ablinger, una creación que combina el piano con grabaciones de voces de personalidades históricas y culturales. Esta propuesta no solo cautiva al oído, sino que invita a reflexionar sobre el significado del sonido más allá de las palabras.

Vocación Experimental de Ablinger

En estas piezas, el canto se sustituye por una voz grabada, que se proyecta a través de un altavoz, mientras el pianista ejecuta una partitura enfocada más en las características del discurso que en su contenido. Ablinger, figura clave en la música experimental europea, presenta así una experiencia que transforma la voz humana en una forma musical y el piano en un medio de comunicación.

Descubriendo el Poder del Sonido

A través de su obra, Ablinger elimina las fronteras entre lo musical y lo conceptual, permitiendo que el oyente explore el sonido de la palabra en su dimensión más íntima. En esta ocasión, se presentarán composiciones dedicadas a célebres figuras como Bertolt Brecht y John Cage, seleccionadas por el destacado pianista Joonas Ahonen.

Un Estreno Mundial y Diálogos Sonoros

Entre las innovaciones del programa, se incluirá una pieza inédita que Ablinger compuso poco antes de su fallecimiento. Esta obra incorpora el registro de la última chamana selk’nam, Lola Kiepja, en un diálogo sonoro que se complementará con miniaturas pianísticas de Franz Schubert y Robert Schumann.

La Influencia de Languillat y Lucier

El cierre de la primera parte lo marcará flagellatio ii (torso) de Raphaël Languillat, inspirada en una obra de Caravaggio. Este compositor moderno explora el cruce entre música y visualidad, cuestionando la naturaleza de ambos elementos. El concierto concluirá con I am sitting in a room de Alvin Lucier, presentado por Maricel Álvarez, donde la sala misma se convierte en un intérprete de la obra, explorando cómo el espacio transforma la voz.

Detalles del Evento

Ciclo Colón Contemporáneo: Voices & Piano

Fecha: Martes 2 a las 20:00

Intérpretes: Joonas Ahonen (piano), Maricel Álvarez (performer), Sebastián Verea (diseño sonoro y audiovisual)