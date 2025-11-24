El cometa 3I/ATLAS avanza a 57 km/s en su trayectoria hiperbólica por el Sistema Solar

El cometa 3I/ATLAS, el tercer visitante interestelar del Sistema Solar, está cautivando a científicos y astrónomos con su impresionante velocidad y curiosas características. ¿Qué secretos guarda este misterioso cuerpo celeste?

Un Cometa con Impresionantes Velocidades

El cometa 3I/ATLAS ha alcanzado una velocidad asombrosa de 57 kilómetros por segundo. Tras su perihelio, ocurrido el 30 de octubre de 2025, este cometa sigue una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no se verá atraído de manera permanente por la gravedad solar. Observadores de todo el mundo, utilizando telescopios como el Hubble y el James Webb, han estado recopilando valiosos datos sobre su movimiento.

La Gravedad Solar y su Efecto en la Trayectoria

Un análisis detallado revela que el cometa utiliza la gravedad del Sol como una especie de catapulta, acelerando su recorrido sin que este factor lo atrape en una órbita. Esto se debe a la combinación de su alta aceleración y su camino abierto, lo que le permite escapar de la influencia gravitacional del sistema solar.

Trayectoria hiperbólica del cometa 3I/ATLAS

Patrones de Impacto Interestelar

Las últimas investigaciones han sido aún más intrigantes. Un estudio reciente detalla los posibles patrones de llegada de objetos interestelares a la Tierra. Gracias a simulaciones avanzadas, se estima que el cometa 3I/ATLAS podría alcanzar una velocidad promedio de 72 km/s en un posible impacto, velocidad superior a la de muchos meteoroides conocidos.

Cometa 3I/ATLAS

Simulaciones y Resultados Asombrosos

Los científicos han generado un impresionante modelo que incluye 26 mil millones de objetos sintéticos para estudiar el comportamiento de cuerpos celestes similares. Este modelo ayuda a mapear la distribución esperada de impactos sin estimar su frecuencia.

Los investigadores aplicaron perturbaciones gravitacionales del Sol para mejorar la precisión de su estudio, logrando así una visión más clara sobre las áreas con mayor probabilidad de impacto en el futuro.