El Congreso amenaza al pisco peruano con nuevo proyecto de ley

El impulso de la industria del pisco se ve amenazado por una posible reforma en el etiquetado de bebidas alcohólicas, generando inquietud en un sector que busca seguir creciendo en un contexto de recuperación económica.

Incertidumbre en el Sector de Destilados

El Congreso de la República está considerando un cambio en la advertencia sanitaria que aparece en los envases de destilados, una medida que podría impactar seriamente a la industria, la cual estimaba seguir creciendo hasta finales de 2024.

Un Contexto Crítico para el Pisco

Este debate sobre el etiquetado sanitario, denunciado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), llega en un momento crucial para el pisco y otros destilados peruanos. La SNI ha organizado el Conversatorio de Destilados Peruanos “Cata al Perú”, donde se presentó el estado actual del sector.

Crecimiento del Comercio de Destilados

Según Dante Carhuavilca, gerente de Estudios Económicos de la SNI, el comercio global de bebidas destiladas alcanzó más de US$42.000 millones en 2024. El whisky dominó las exportaciones con un 32,5% de participación, seguido por el tequila y el aguardiente.

El Impacto en la Economía Peruana

El sector destilador peruano consistió en 623 empresas formales que proporcionaron 11.600 empleos directos y contribuyeron con S/693 millones al Producto Bruto Interno (PBI) en 2024.

Este crecimiento es alentador, pero una nueva reforma legislativa podría amenazar su estabilidad. Carhuavilca alertó sobre el aumento del impuesto selectivo al consumo, que se disparó un 200% en la última década, generando S/632 millones en 2024.

La Nueva Advertencia Sanitaria: Un Riesgo Potencial

Renzo Gomero, representante del Comité de Destilados de la SNI, expresó su preocupación por un proyecto de ley que reemplazaría la actual advertencia de «Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino» por una más contundente: «Tomar bebidas alcohólicas es dañino para la salud».

Un Debate Sin Aporte Científico

Gomero argumentó que este cambio carece de sustento científico y afectaría negativamente a productos como el pisco, que contiene 40% de alcohol. Resaltó que no hay evidencia oficial que demuestre que las bebidas de alta graduación producen cáncer y que ningún otro país ha adoptado un etiquetado de este tipo.

Impacto en la Imagen Internacional del Pisco

Con un dictamen favorable en el Parlamento, Gomero teme que esta modificación afecte la percepción del pisco en el extranjero. «¿Qué mensaje enviaríamos a los turistas al ver esa etiqueta, sugiriendo que ofrecernos veneno?», se preguntó.

La Estructura del Sector Detechada

La industria está compuesta mayoritariamente por microempresas (93,6%), seguidas por pequeñas (5,3%) y medianas (0,6%). A nivel comercial, por cada dólar exportado, Perú importó US$4,1, destacándose Estados Unidos y Chile como principales destinos.

Desafíos y Oportunidades Futuras

El sector se enfrenta a un escenario complicado, que podría amenazar no solo su crecimiento, sino también su capacidad de internacionalización. La voz del gremio es clara: es fundamental que las regulaciones aplicadas al sector se basen en criterios técnicos y proporcionales.