El debut de la hija de Spielberg: un desilusión que no honra el apellido

En su debut como directora, Destry Allyn Spielberg presenta “No alimentes a los niños”, una película de terror que ha generado más expectativas que satisfacciones en su paso por las pantallas.

La presión de ser hija de una leyenda del cine, como Steven Spielberg, no debe ser fácil de sobrellevar. Con su ópera prima, “No alimentes a los niños”, Destry intenta abrirse camino en un género complicado mientras lidia con inevitables comparaciones.

Un guion que decepciona

El enfoque del relato es un tanto ambicioso. Escrito por Paul Bertino, el guion ofrece una trama en la que los jóvenes son perseguidos por ser asintomáticos de una plaga que convierte a los adultos en caníbales. A pesar de lo intrigante de la premisa, la ejecución deja mucho que desear.

Un grupo de jóvenes en conflicto

Mary, interpretada por Zoe Colletti, se suma a un grupo de jóvenes huérfanos que buscan refugio. Sin embargo, cuando se dirigen a la frontera, son víctimas de un robo que deja a su líder, Ben (Andrew Liner), herido. Este tropiezo los lleva a buscar abrigo en una casa apartada, donde conocerán a Clara (Michelle Dockery), quien no es lo que parece.

Un giro oscuro y desconcertante

Clara inicialmente los recibe con amabilidad y galletas recién horneadas. Sin embargo, la situación se torna macabra cuando los jóvenes despiertan atrapados en un ático. Esta clásica advertencia de no aceptar golosinas de extraños se materializa de manera perturbadora.

La decepción se siente en cada escena

A medida que avanza la trama, las situaciones se vuelven absurdas y poco creíbles. La mezcla de terror y comedia negra carece de la tensión necesaria, transformando momentos que deberían asustar en escenas más risibles que inquietantes.

Las expectativas están por los suelos

La película no logra trascender ni en el ámbito del horror ni en el del drama, con personajes planos y una narrativa que no logra conectar con el público. Aunque Giancarlo Esposito tiene un papel en la historia, las sorpresas que puede brindar son limitadas.

Detalles de la producción

“No alimentes a los niños”, título original: “Please Don’t Feed the Children”, es una producción estadounidense de 2024 con una duración de 94 minutos. Su calificación es SAM 13 R y se puede ver en salas como Cinemark Palermo y Hoyts Abasto.