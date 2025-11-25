El Diablito Echeverri: Brillando en el Campo con Pocos Minutos

El reconocido entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, no se contuvo al criticar al agente de Claudio Echeverri, quien no logra encontrar su lugar en el Bayer Leverkusen.

En una reciente declaración, el técnico español del Manchester City, Josep Guardiola, hizo hincapié en la complicada situación de Claudio Echeverri, pidiendo respuestas al representante del delantero argentino, Enzo Montepaone. Según Guardiola, «él lo sabe mejor que nadie» sobre la escasa cantidad de minutos que Echeverri ha podido sumar en su préstamo en la Bundesliga.

Claudio, de solo 19 años, dejó River Plate para unirse al Manchester City en enero. Sin embargo, bajo la dirección de Guardiola, solo logró jugar tres partidos en la primera mitad del año. Su participación más notable fue en el Mundial de Clubes, donde anotó un gol en su debut, pero se vio obligado a salir por una lesión tras 45 minutos de juego.

Ante la falta de oportunidades en Inglaterra, Echeverri fue cedido al Bayer Leverkusen, donde, lamentablemente, su situación no mejoró. Hasta el momento, solo ha disputado 8 de los 16 partidos posibles. La poca continuidad y los guiños del delantero hacia una posible vuelta a River generaron análisis en el Manchester City, que evalúa la posibilidad de recuperarlo antes del término de su préstamo.

Las Declaraciones de Guardiola: Una Crítica Abierta

Guardiola expresó su valoración hacia Echeverri como futbolista, pero no pasó por alto la responsabilidad de su agente. «La situación en Leverkusen es un tema del cual deben hablar con su agente», indicó el entrenador. También añadió con ironía: “La decisión de traerlo de vuelta es una pregunta para su encantador agente».

El Papel del Representante y el Futuro de Echeverri

Montepaone ha sido objeto de críticas tras lograr que Echeverri abandonara River Plate con apenas unos partidos en primera división. La presión continuó en Inglaterra, marcando un camino que aún no parece despejarse para el joven delantero. El futuro de Echeverri sigue en el aire, mientras las voces se alzan en torno a su gestión y la necesidad de decisiones más acertadas que favorezcan su carrera.