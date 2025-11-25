El Dólar Ideal: ¿Cuál es su Precio para los Sectores Exportadores?

El precio del dólar se mantiene estable desde la reciente elección que favoreció al Gobierno, situándose alrededor de $1.400 en el mercado mayorista. Este artículo analiza el impacto de esta cotización en los principales sectores de exportación de Argentina, incluyendo el agro, el petróleo y la minería.

En 2025, el dólar ha incrementado un 36%, superando la inflación, que se encuentra cercana al 26%. Este ascenso ha generado debates sobre su competitividad en los distintos rubros exportadores del país.

Analistas coinciden en que con el dólar en $1.400, hay oportunidades significativas para los sectores agropecuario, petrolero y minero. La reciente revalorización de aproximadamente el 20% entre julio y septiembre ha ayudado a mantener los márgenes de rentabilidad en un entorno donde los precios de las materias primas han fluctuado.

Dólar Ideal para el Sector Petrolero

Cada sector tiene diferentes grados de flexibilidad frente al tipo de cambio. En el caso del petróleo, el actual nivel de $1.400 ofrece una competitividad comparable al promedio de la última década y a los años críticos del 2021 a 2023.

Este crecimiento en exportaciones permite a las empresas reducir su dependencia del mercado interno, mitigando la exposición a costos crecientes en dólares. Según Federico Zerba, economista de IES, los márgenes de rentabilidad son más amplios en comparación con años anteriores, lo que es crucial para fomentar el desarrollo de Vaca Muerta.

Aún contemplando la baja en los precios internacionales del barril de petróleo, una cotización del dólar en torno a $1.200 a $1.250 continuaría favoreciendo al sector.

El Escenario Minero

El sector minero también se beneficia de la situación actual, ya que los precios de metales como el oro y la plata están en niveles altos. Esto otorga al rubro mayor independencia respecto a la competitividad cambiaria, gracias a su estructura de costos en dólares.

Para liberar el potencial productivo, es fundamental un entorno empresarial favorable y la libre circulación de divisas, permitiendo así que las empresas realicen inversiones necesarias en proyectos a futuro.

Las exportaciones de litio, que han crecido un 61% en comparación interanual a septiembre, reflejan la resiliencia del sector y su capacidad de generar ingresos sólidos, incluso tras la caída de precios en años pasados.

Dólar y Sector Agropecuario

En el caso del agro, la situación cambiaria ha mejorado notablemente en los últimos meses, impulsada por el alza en las cotizaciones internacionales, la reducción permanente de retenciones, y un tipo de cambio más favorable.

El precio que reciben los productores de soja es ahora un 40% superior a la media del primer semestre y un 30% respecto al promedio de los últimos 20 años, lo que mejora su posición financiera frente a los costos de insumos importados.

Para otros cultivos como el maíz, girasol y trigo, la mejora es menos marcada debido a ajustes menores en los derechos de exportación.