El egipcio que espió a Israel durante 17 años: ¿héroe o agente doble?

Un misterio entre la ficción y la realidad, la historia de Refaat Al-Gammal, alias Raafat al-Haggan, impactó la cultura egipcia y el ámbito de la inteligencia internacional.

En la década de 1980, millones de egipcios se sentaban frente a la pantalla cada vez que se transmitía «Raafat al Haggan», una serie que relataba la vida de un agente encubierto en Israel. Detrás de este fenómeno se encuentra Refaat Ali Suleiman al Gammal, cuyas hazañas continúan fascinando y generando debate.

Inicios en la Inteligencia Egipcia

Nacido el 1 de julio de 1927 en Damietta, Egipto, la vida de Gammal estuvo marcada por desafíos. Tras una infancia complicada, se trasladó a El Cairo, donde comenzó su carrera como contable. Sin embargo, su futuro tomó un giro inesperado después de ser arrestado por fraude. En lugar de cumplir condena, se le ofreció la oportunidad de convertirse en espía tras ser identificado por los servicios de inteligencia egipcios debido a su capacidad para adoptar múltiples identidades.

Vida en Israel

Bajo la nueva identidad de «Jacques Bitton», Gammal se infiltró en la sociedad israelí y fundó una empresa de turismo. Esta fachada le permitió forjar lazos con figuras destacadas, proporcionando información vital sobre los planes militares israelíes, especialmente durante la Guerra de Octubre de 1973.

A lo largo de su carrera, se le atribuye el uso de métodos sofisticados de recopilación de información, lo que lo convirtió en un activo invaluable para Egipto. Sus acciones resultaron determinantes para el éxito egipcio en varios conflictos cruciales.

Vida Personal y Misterios

Gammal también tuvo una vida personal marcada por secretos. Durante su estancia en Israel, se casó con una alemana, Waltraud, a quien ocultó su verdadera identidad. Ella apenas descubrió su pasado tras su muerte en 1982, cuando recibió sus memorias. Este aspecto humano de su vida añade un nivel de complejidad a su figura como espía.

Contradicciones y Narrativas

Sin embargo, la figura de Gammal no está exenta de controversia. Si bien su legado es celebrado en Egipto, en Israel se le señala como un posible agente doble. Informes sugieren que pudo haber proporcionado información engañosa que benefició a las fuerzas israelíes en la Guerra de 1967. Estas narrativas divergentes han mantenido vivo el debate sobre su lealtad.

Legado de Gammal

Fallecido en Alemania, Gammal es recordado como un héroe nacional en Egipto, símbolo del patriotismo y la valentía. Su historia, dramatizada en la serie y respaldada por el libro «Fui un espía en Israel» de Saleh Morsi, continúa resonando en la cultura árabe, ofreciendo una mezcla fascinante de realidad y ficción.

La figura de Refaat Al-Gammal refleja un complejo legado de espionaje, identidad y patriotismo que sigue capturando la imaginación del público, manteniéndose como un enigma en la historia de la inteligencia internacional.