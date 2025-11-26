El Ejército Argentino ha recibido este martes sus primeros cuatro vehículos blindados Stryker 8×8 M1126, un hito clave en el plan del Gobierno para adquirir más de 200 unidades. Este refuerzo promete elevar la movilidad táctica y el poder de fuego de nuestras fuerzas terrestres.

Un Nuevo Capítulo en la Modernización Militar

Los Stryker, adquiridos a Estados Unidos, incluyen diferentes modelos operativos, ideales para exploración, evacuación de heridos y apoyo en combate, asegurando una versatilidad crucial en el campo de batalla.

Fabricación y Propósito

Producidos por la reconocida empresa General Dynamics, estos vehículos han demostrado su eficacia en conflictos recientes, como la guerra en Ucrania, donde mejoraron significativamente la maniobrabilidad y protección de las tropas.

Logística y Aceptación Formal

La llegada de los Stryker fue posible gracias a una Carta de Aceptación firmada en julio por el exministro de Defensa, Luis Petri, durante una visita oficial a Estados Unidos.

Destinos y Asignaciones

Las primeras unidades estarán destinadas a la X Brigada Mecanizada, bajo el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, fortaleciendo su capacidad operativa.

Características Sobresalientes del Stryker

El Stryker M1126 se destaca por sus características únicas:

Protección y Potencia

Con un blindaje resistente a impactos de armas portátiles y minas, además de un motor diésel Caterpillar de 350 HP, este blindado resulta eficiente y de fácil mantenimiento para el ejército.

Rendimiento Excepcional

Su velocidad supera los 100 km/h en terrenos estables y cuenta con una autonomía de 500 kilómetros, permitiendo realizar operaciones prolongadas sin necesidad de reabastecimiento de combustible.

Equipamiento y Capacitación

En su primera configuración, la mayoría de los Stryker contarán con armamento y tecnología avanzada, incluyendo:

Ametralladora M2QCB de 12,7 mm.

Sistemas anticarro y lanzacohetes en versiones posteriores.

El 19 de noviembre, una comisión de suboficiales de la X° Brigada completó un curso de entrenamiento en EE.UU., donde adquirieron conocimiento práctico y teórico sobre estos vehículos.

Una Inversión en la Seguridad Nacional

El Ministerio de Defensa ha enmarcado esta adquisición como parte del proceso de modernización que busca potenciar las capacidades operativas del Ejército Argentino. La presentación oficial de los Stryker está programada para el 3 de diciembre en una ceremonia en Boulogne.