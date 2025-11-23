El entusiasmo por nuestra labor nos impulsa

El icónico programa de marionetas chileno, 31 Minutos, revive con una nueva producción que promete deleitar a generaciones. Sus creadores, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, conversan sobre el impacto cultural del show y su vínculo con el absurdo latinoamericano.

31 Minutos, el aclamado programa de marionetas que marcó la infancia de muchos en Latinoamérica, está de regreso con “Calurosa Navidad”. Esta nueva producción, disponible en Prime Video, evoca la nostalgia de un tiempo en el que las risas y el humor se entrelazaban maravillosamente con la ternura y el caos cotidiano. Los creadores, Peirano y Díaz, han logrado cultivar una conexión emocional única que sigue resonando en diferentes generaciones.

El Legado de un Clásico

Desde su lanzamiento, 31 Minutos ha trascendido como un fenómeno cultural, adaptándose a las nuevas dinámicas y explorando temas universales. A raíz de su participación en el famoso Tiny Desk Concert, muchos fanáticos redescubrieron su amor por el programa, reafirmando su lugar en el corazón de la audiencia.

Creación y Evolución

Pedro Peirano y Álvaro Díaz revelan que la creación de 31 Minutos fue casi accidental, surgió de un concurso estatal que les permitió reunir a un grupo de talentosos colaboradores. “No sabíamos nada de televisión, solo queríamos hacer reír”, confiesa Peirano. Lo que comenzó como un proyecto modesto se ha transformado en una plataforma versátil que abarca películas, musicales y espectáculos en vivo.

La Magia del Humor Absurdo

La esencia de 31 Minutos radica en su capacidad para manejar un humor absurdo que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión. “Ningún chiste nace del cinismo, sino de la observación de la fragilidad humana”, explica Díaz. Este enfoque ha permitido que el programa mantenga su frescura y relevancia a lo largo de los años.

Consciencia Social y Cultural

El programa no rehuye de la crítica social. Durante su actuación en el Tiny Desk, por ejemplo, hicieron referencia a la actual política migratoria estadounidense, abordando temas complejos con su característico estilo humorístico. “Los chistes son una forma de lidiar con la realidad”, añade Peirano, subrayando su conexión con la cotidianidad de los latinoamericanos.

Un Viaje Colectivo

La creación de personajes en 31 Minutos es un trabajo colaborativo. “Todo puede ser un personaje”, aseguran sus creadores. La espontaneidad y la oportunidad de incorporar elementos inesperados son lo que hacen que cada episodio sea único y memorable. “A veces elegimos a los personajes minutos antes de filmar, y eso le da un aire fresco al contenido”, expresa Díaz.

El Regreso de una Generación

Por último, ambos artistas comparten su gratitud por el cariño que continúan recibiendo de sus seguidores, incluso después de 25 años. “Es conmovedor ver cómo la gente se conecta con 31 Minutos de nuevo”, concluye Peirano. Con “Calurosa Navidad”, la serie no solo busca entretener, sino recordar a las nuevas generaciones el valor de la creatividad y la risa en la vida cotidiana.