El estudio del ministro de Justicia apoya al financista de Tapia

La controversia se intensifica a medida que el estudio de abogados dirigido por el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, representa a un financiador vinculado al presidente de la AFA.

El abogado Mariano Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia de la Nación, está en el centro de un escándalo relacionado con una investigación por lavado de dinero en la que defiende a Maximiliano Vallejo, propietario de Sur Finanzas, conocido por sus lazos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia.

El Caso Vallejo: Un Vínculo Inesperado

Según fuentes judiciales, Vallejo designó a Augusto Nicolás Garrido y Pablo González del estudio de Cúneo Libarona como sus defensores hace tres semanas. Este caso está siendo investigado en la Justicia Penal Económica, y se ha levantado el secreto bancario y fiscal del financista.

Cúneo Libarona y su Rol Actual

Aunque Cúneo Libarona alegó que ya no ejerce como abogado desde que asumió como Ministro en diciembre de 2023, el hecho de que su estudio defienda a Vallejo plantea interrogantes. Fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron: «No trabajamos más como abogados, así que no tenemos información sobre a quiénes defienden.»

Racing Club: Un Punto de Encuentro

Ambos, Cúneo Libarona y Vallejo, son hinchas fervientes de Racing Club. Vallejo ha confirmado que su empresa, Sur Finanzas, es patrocinadora del club, comprometiéndose a pagar 1,2 millones de dólares hasta finales de este año, además de un bonus si Racing se coronara campeón.

Patrocinador en el Futbol Argentino

El uniforme de Racing lleva el nombre de Sur Finanzas, aunque el contrato está por expirar a fin de año. También ha sido patrocinador de otros clubes, incluyendo Barracas Central, donde opera Tapia. Vallejo se ha visto involucrado con figuras controversiales del fútbol, lo que añade más complejidad a la situación.

Enredado en el Fútbol y la Política

Cúneo Libarona ha estado vinculado al fútbol más allá de Racing. A lo largo de su carrera, ha sido abogado de figuras destacadas como Guillermo Coppola y exjugadores como Ezequiel Lavezzi. Adicionalmente, su involucramiento reciente en el fútbol incluye la firma del decreto 730, que permite a los clubes convertirse en sociedades anónimas deportivas, contradiciendo su postura anterior contra este modelo.

Relaciones Complicadas en el Ámbito Gubernamental

La controversia toma un giro adicional ya que Vallejo es cercano a Tapia, quien ha estado en desacuerdo con el gobierno de Javier Milei. A pesar de algunos intentos de reconciliación, como una reciente foto entre Tapia y Karina Milei, la tensión persiste, reflejada en las críticas de varios actores del fútbol hacia las decisiones del gobierno sobre las SAD.

Causas Judiciales y Nuevos Desafíos

Vallejo enfrenta múltiples causas judiciales, la más relevante por lavado de dinero, en la cual solo ha designado abogados recientemente. Además, está bajo la lupa por presunta evasión de impuestos y otras investigaciones que involucran maniobras empresariales dudosas.