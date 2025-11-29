El Ex Zoológico de Luján: Un Plan Inédito para Salvar a Leones, Tigres y Osos

En un rincón olvidado de la provincia de Buenos Aires, el ex zoológico de Luján se presenta como un recuerdo desgastado de un pasado olvidado. Mientras su estructura enfrenta el eco del abandono, una misión urgente cobra vida: el rescate de los animales que aún habitan sus jaulas.

Un Paisaje de Desolación y Abandono

Al cruzar el portón verde, el panorama es desolador. Una atmósfera de olvido envuelve el lugar, donde la humedad y el suelo cubierto de pasto se entrelazan. En medio de este silencio, cabras y camellos parecen ser los guardianes de un pasado que no puede regresar.

Un Presente Marcado por el Apoyo Internacional

A tan solo 200 metros de la entrada, una carpa blanca destaca en medio del deterioro. Dentro, un equipo de 15 especialistas de la organización Four Paws trabaja con dedicación para llevar a cabo una obra monumental: el rescate de los felinos que aún permanecen en el lugar.

El Primer Chequeo Veterinario

Sin tiempo para los protocolos, el equipo inicia el trabajo. Un vehículo transporta a la leona número 49, que ha sido anestesiada tras un chequeo. El Dr. Amir Khalil, encargado de la misión en Argentina, explica la necesidad de mantenerla alejada de los otros animales durante su despertar.

Un Viaje hacia el Futuro

Desde el 23 de octubre, cada animal es revisado con rigurosidad. Un tigre, que presenta grandes heridas, ilustra la cruda realidad del lugar. “Los animales luchaban por comida en un espacio reducido”, cuenta Amir, mientras las imágenes de jaulas diminutas y caminos embarrados hablan de una desidia palpable.

Supervivencia en Condiciones Extremas

Los veterinarios balizan el cuidado de los animales, muchos de los cuales han sufrido amputaciones y presentan serios problemas de salud. La urgencia del rescate se vuelve continua mientras el equipo se desplaza, buscando más animales vulnerables.

Hacia Nuevas Oportunidades

Los osos Gordo y Florencia, en un rincón apartado del zoológico, también son parte de este proyecto de rescate. Su futuro se vislumbra esperanzador, ya que se les ha encontrado un santuario en Bulgaria, un espacio donde finalmente podrán vivir libres y cuidados. “Abrir la jaula hacia el santuario es uno de los momentos más impactantes”, afirma Luciana D’Abramo, directora del proyecto.

Prácticas Inusuales y Preocupantes

El lugar ha sido testigo de situaciones estrictamente prohibidas, como la convivencia de especies que en la naturaleza no se mezclarían. “El zoológico favoreció la cría descontrolada de animales, lo que resultó en un número alarmante de felinos”, explica Luciana, reflexionando sobre las antiguas prácticas que provocaron múltiples denuncias.

Un Compromiso por Cambiar el Futuro

Con la intencionalidad de transformar la percepción pública sobre el bienestar animal, Four Paws busca incorporar cambios legislativos y cuidar del entorno. “No queremos ser simplemente una curita; aspiramos a un cambio profundo que impida futuras violaciones de los derechos de los animales”, expresa Luciana.

El Camino Hacia la Esperanza

Desde el 1 de septiembre, cuando Four Paws tomó el control del ex zoológico, la misión ha sido clara: cuidar de los animales, proporcionar atención médica integral y encontrar santuarios adecuados para cada uno. “Mientras haya un animal en el lugar, nuestro equipo estará presente para garantizar que reciban la atención que merecen”, concluye Luciana.

Un Legado de Conciencia

La historia del zoológico de Luján, marcada por el maltrato y la controversia, se convierte ahora en una lección de esperanza y cambio. Con un equipo comprometido a la vanguardia, el futuro de estos animales está en manos de quienes abogan por su bienestar. Con esta misión, se espera que sean los embajadores de un cambio duradero en la conciencia colectiva sobre los derechos de los animales.