El FMI señala a XRP como solución innovadora para pagos internacionales

El Fondo Monetario Internacional destaca a XRP en su reciente informe, subrayando su potencial para optimizar las transferencias de dinero entre países y disminuir sus costos asociados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado revuelo al incluir a XRP en un análisis sobre tecnologías que podrían revolucionar los pagos transfronterizos. Este informe resalta cómo estas innovaciones pueden mitigar los retrasos y costos elevados que hoy enfrentan las transferencias internacionales.

En un documento técnico titulado Fintech Note, Trust Bridges and Money Flows: A Digital Marketplace to Improve Cross-Border Payments, el FMI examina a fondo los obstáculos que enfrentan las transferencias internacionales y propone soluciones efectivas para transformarlas.

Desafíos en las Transferencias Internacionales

El informe revela que los bancos todavía funcionan dependiendo de acuerdos bilaterales y mecanismos de prefinanciación, lo que repercute en el costo de las operaciones y concentra la infraestructura financiera global en un número limitado de entidades.

Además, se menciona que las líneas swap entre bancos centrales no son la solución generalizada que se requiere para abordar este problema.

La Promesa de la Tokenización

El FMI sostiene que la tokenización del dinero permitirá el movimiento de valor en plataformas compartidas con menos intermediarios. Se envisiona un mercado digital global donde diversas formas de dinero tokenizado interactúan eficientemente, reduciendo costos mediante billeteras reguladas y entidades autorizadas como puntos de acceso.

Modelos Tecnológicos Emergentes

El análisis identifica tres modelos tecnológicos que operan como activos de liquidación, destacando a XRP como un ejemplo de un token privado utilizado para pagos internacionales. Los otros dos modelos incluyen:

Stellar , que representa un sistema abierto.

, que representa un sistema abierto. Una combinación de criptoactivos sin respaldo incorporando una capa de pagos, ejemplificada por Strike junto con Bitcoin y Lightning Network.

El FMI aclara que su misión no es promover estas tecnologías, sino describir sus características existentes y potenciales.

Reconocimiento y Futuro de XRP

La mención de XRP no es un hecho aislado. Otras organizaciones, como Volante y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), han destacado su relevancia como una alternativa viable a los métodos tradicionales en operaciones globales.

Este reconocimiento por parte del FMI podría marcar un punto de inflexión crucial para la adopción de tecnologías que prometen modernizar el ecosistema financiero global.