El Genio que Sucedió a Gates y Transformó Microsoft

Con una influencia significativa en la industria del software, Ray Ozzie es un nombre que merece ser conocido más allá de las sombras de gigantes como Bill Gates.

Ray Ozzie, nacido en 1955 en Illinois, se destacó en el ámbito tecnológico desde temprana edad. Su interés por disciplinas diversas lo llevó a descubrir una pasión inigualable por la programación, culminando en su titulación en Ciencias de la Computación en 1979.

Un Comienzo Prometedor

Ozzie inició su carrera bajo la guía de Jonathan Sachs, inventor de las primeras hojas de cálculo, lo cual transformó la rutina laboral en oficinas de todo el mundo. Posteriormente, trabajó en Data General Corporation antes de unirse a Lotus Development, donde destacó con su innovación en mensajería digital y colaboración empresarial.

El Ascenso en IBM y Microsoft

En 1995, tras la adquisición de Lotus por IBM, Ozzie había consolidado su reputación como referente en el sector. Su gran oportunidad llegó en 2005 cuando fue seleccionado por Bill Gates para unirse a Microsoft como director, cargo que lo llevó a convertirse en arquitecto jefe de software, un puesto que antes ocupaba Gates.

Innovaciones Transformadoras

Desde su rol en Microsoft, Ozzie fue crucial en el desarrollo de proyectos icónicos como Windows Azure y Office 365, que se consagraron como líderes en el mercado del software empresarial.

Éxito Financiero y Estilo de Vida Reservado

A lo largo de su carrera, Ozzie acumuló una fortuna estimada en 650 millones de dólares, con ingresos provenientes en gran parte de su trabajo en Lotus Notes y Microsoft. A diferencia de otros titanes tecnológicos, Ozzie se caracteriza por su perfil bajo. En 2010, decidió dejar su puesto en Microsoft para explorar nuevas ideas innovadoras, manteniendo su enfoque en el desarrollo disruptivo.

Entre sus bienes destaca una mansión adquirida en 1995 por 2,7 millones de dólares, que ha visto su valor quintuplicarse gracias a reformas realizadas a lo largo de los años.