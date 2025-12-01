El gobernador Llaryora propone a Carlos Rubén Lezcano como nuevo fiscal general de Córdoba

El Juez Carlos Rubén Lezcano, Nuevo Fiscal General de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora ha oficializado la designación del actual juez de Control N° 5, Carlos Rubén Lezcano, como el nuevo fiscal general de Córdoba. Su mandato comenzará en lugar de Juan Manuel Delgado, que finaliza el 15 de marzo de 2026.

Una Decisión Estratégica para el Futuro de la Justicia

Con esta elección, se busca garantizar la continuidad en un puesto clave para las políticas criminales del Ministerio Público Fiscal (MPF). Uno de los principales retos que enfrentará Lezcano será la implementación de un nuevo sistema integral de flagrancias en la ciudad de Córdoba, un cambio significativo en el abordaje de delitos en condiciones apremiantes.

El Camino de Lezcano: Amistades y Rivalidades

Lezcano, abogado de profesión, fue nombrado juez en 2003 por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Su cercanía con el senador Luis Juez se vio afectada por desacuerdos en el pasado, especialmente cuando Juez lideraba la Oficina Anticorrupción provincial. Las tensiones surgieron cuando se opuso a investigaciones contra funcionarios del oficialismo, lo que llevó a un enfriamiento de su relación.

Una Nueva Dinámica en el Poder Judicial

El anuncio de Lezcano ha generado especulaciones en los tribunales. Se le percibe como un aliado más cercano a Héctor David que a Alejandro Pérez Moreno, el reciente adjunto. Esta situación refleja las tradicionales divisiones del peronismo en Córdoba, con figuras como José Gómez Demmel, vinculadas a líderes prominentes como Ricardo Sosa y Juan Schiaretti.

Enfrentando Desafíos Clave

El nuevo fiscal general asumirá en un contexto marcado por reformas en territorialidad y flagrancia, que continuarán sin alteraciones significativas. Se anticipa que la transición del MPF se realizará sin contratiempos, ya que se han mantenido diálogos entre Delgado y Lezcano alrededor de este proceso.

El Sistema de Flagrancias en la Mira

Pronto se lanzará un sistema integral de flagrancias que reestructurará la gestión de casos provenientes de delitos flagrantes, desplazando estos expedientes de las Fiscalías de Territorio. La implementación de este sistema depende de la rápida designación de seis nuevos fiscales, que se espera se resuelva durante este mes. Las Unidades Fiscales de Flagrancias se organizarán en dos sedes, optimizando la respuesta judicial en Córdoba.