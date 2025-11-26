El Gobierno acusa a financiera vinculada a Chiqui Tapia de evasión fiscal y lavado de activos

La Dirección General Impositiva ha señalado a Sur Finanzas, una firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, por sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal. La cifra en juego es alarmante.

La Denuncia de la DGI

La Dirección General Impositiva (DGI) ha presentado una denuncia formal contra Sur Finanzas, la empresa Financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Las acusaciones giran en torno a un grave caso de lavado de dinero y evasión de impuestos, con un impacto que podría alcanzar los $3.327.267.047 en concepto de Impuesto al Cheque.

Detalles Reveladores

Según la investigación, Sur Finanzas no dedujo la suma correspondiente a impuestos de las transferencias de sus clientes. La DGI ha elevado su denuncia a la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, poniendo de manifiesto irregularidades que podrían comprometer la situación financiera de la empresa.

Las Operaciones de Sur Finanzas

La DGI ha indicado que a través de su billetera virtual, Sur Finanzas pudo haber lavado una cantidad significativa de dinero. Se estima que procesos de transferencia realizados por individuos de baja capacidad económica sumaron un impresionante total de $818.000.000.000.

¿Quiénes Están Detrás de las Transferencias?

De este total, un 31% corresponde a sujetos no categorizados, donde el 9% se clasifica como apócrifo y el 27% son monotributistas con escasa capacidad económica. Estos datos reflejan la gravedad de la situación y la complejidad de las operaciones realizadas por la firma.

Una Mirada a Sur Finanzas

Sur Finanzas, fundada por Maximiliano Ariel Vallejo en 2023, ha crecido rápidamente en el sector, cuenta con 23 sucursales y ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo financiamiento para pymes, préstamos personales, y cajas de seguridad.

Patrocinando el Fútbol Argentino

Desde su inicio, la empresa ha estado envuelta en controversias, especialmente tras convertirse en patrocinador principal de varios clubes de fútbol, incluyendo Banfield, Platense, y Barracas Central. Su acuerdo tentador con Racing, valorado en US$ 1.200.000, ha despertado aún más sospechas sobre su origen de capital.