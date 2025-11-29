El Gobierno Alivia el Cepo Cambiario para Inversores Extranjeros

La reciente decisión del Gobierno tiene como objetivo aportar previsibilidad al mercado cambiario y facilitar la llegada de capitales extranjeros a la economía. La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado cambios significativos que permiten a los inversores no residentes transferir títulos públicos sin los límites anteriores.

En un paso hacia la descompresión del mercado cambiario y un mayor equilibrio en los flujos de capital, el Gobierno argentino ha decidido flexibilizar algunas restricciones impuestas a los inversores extranjeros. Esta iniciativa busca atraer más inversiones y mejorar la operatividad del mercado.

¿Qué significa la nueva disposición para los inversores extranjeros?

La Resolución General 1093 de la CNV establece que los inversores no residentes pueden superar el límite diario de $200 millones al transferir títulos públicos del Tesoro. Esto se aplicará exclusivamente a bonos obtenidos mediante la reinversión de servicios de otros bonos en pesos, siempre que se respete un plazo mínimo de 180 días.

Movilidad en el Mercado de Capitales

Con esta modificación, el objetivo principal es facilitar las operaciones de reinversión en instrumentos públicos argentinos, a la vez que se busca restablecer la confianza de los fondos internacionales. Según la CNV, esta medida permitirá una mayor fluidez en los movimientos de capital y alineará la regulación con las políticas del Gobierno para un mercado más ordenado.

Roberto Silva, titular de la CNV, afirmó que la institución sigue avanzando en el desmantelamiento de restricciones heredadas: «Estamos removiendo obstáculos innecesarios para facilitar el funcionamiento del mercado de capitales», agregó.

Apertura de Nuevas Oportunidades para los Inversores

La nueva regla representa una oportunidad significativa para los inversores extranjeros que desean reinvertir en bonos del Tesoro. Ahora, podrán transferir esos títulos al exterior sin el límite habitual, siempre y cuando puedan demostrar el origen de los fondos y la trazabilidad del proceso de reinversión.

Condiciones y Beneficios

Es crucial destacar que esta excepción se aplica únicamente a operaciones que cumplan con los requisitos de reinversión. Cualquier transacción que no se ajuste a esta normativa seguirá sujeta al límite de $200 millones. De este modo, la CNV busca evitar desvíos y regular el acceso a los beneficios.

La iniciativa puede fortalecer la relación con los administradores de fondos y aumentar la demanda en futuras emisiones del Tesoro argentino, permitiendo a los inversores mantener su exposición en pesos sin las limitaciones previas.

Además, esta medida brinda un plus de competitividad frente a otros mercados emergentes, donde la agilización del ingreso y salida de capital se ha vuelto un factor clave en la toma de decisiones de inversión. Con este cambio, el Gobierno argentino reitera su compromiso de fomentar un entorno propicio para la inversión y el financiamiento en la economía nacional.