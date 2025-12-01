El Gobierno anuncia nuevos aumentos en tarifas de luz y gas

A partir del 1° de diciembre, el Gobierno anunció ajustes significativos en las tarifas de luz y gas, tal como se detalla en las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Estos cambios afectarán a millones de usuarios y buscan equilibrar los precios en el sector energético.

Este ajuste se implementa mediante resoluciones que impactarán a usuarios residenciales, comerciales e industriales en todo el país. Las empresas de electricidad y gas, como Edenor, Edesur y Metrogas, ya han ajustado sus cuadros tarifarios en respuesta a las indicaciones del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.

Aumentos en la Distribución de Luz

En el caso de Edesur, se ha aprobado un aumento del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD). Este incremento resulta de una combinación de ajustes anuales y de la inflación, que se calcula utilizando índices oficiales. Además, el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) sube un 3,27% y el Precio Estacional del Transporte (PET) aumenta un 5,87%.

Tarifas para Usuarios Residenciales

Edenor aplicará un aumento del 1,93% en el CPD, el cual incluye un ajuste de 1,50% por inflación. Este recalculo beneficiará a los usuarios de los niveles de menores ingresos, donde se mantienen los topes de consumo subsidiado: 350 kWh mensuales para Nivel 2 y 250 kWh para Nivel 3, con tarifas más altas para los consumos adicionales.

Tarifas de Gas Natural: Una Modificación Necesaria

Por otro lado, la resolución 917/2025 del Enargas establece un nuevo esquema tarifario para el servicio de Metrogas. Este ajuste tiene en cuenta los precios del gas de transporte, así como los aumentos derivados de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT).

Detalles de la Actualización

El nuevo costo del gas será determinado por la Secretaría de Energía y se aplicará en los consumos de diciembre. La resolución también mantiene bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, calculadas sobre el valor mayorista del Nivel 1.

Nuevos Cargos Fijos y Variables para Usuarios

Enargas ha establecido nuevos cargos fijos y variables para usuarios residenciales, así como tarifas actualizadas para segmentos comerciales e industriales. Además, se estipulan nuevos costos máximos para servicios como reconexiones y certificaciones, asegurando un marco regulatorio más claro y actualizado.