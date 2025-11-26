El Gobierno Eleva Subsidios y Becas para Combatir Consumos Problemáticos

El Ministerio de Salud de Argentina ha decidido incrementar los subsidios y becas destinados a la atención de personas con consumos problemáticos de sustancias. Esta medida, que entrará en vigor el 1º de noviembre de 2025, busca mejorar la calidad de la atención y responder a la creciente demanda de servicios especializados.

Aumento en Subsidios y Becas: Contexto y Detalles

La decisión fue formalizada a través de una serie de resoluciones que se publicaron en el Boletín Oficial. Este ajuste refleja la necesidad de actualizar los montos establecidos previamente en 2024, teniendo en cuenta el aumento de los costos operativos y la mayor demanda por parte de la población.

Objetivos de la Medida

El objetivo principal es fortalecer la respuesta de las instituciones que conforman la red nacional, asegurando que la calidad de los servicios no se vea comprometida. Esto facilitará el acceso a tratamientos integrales a lo largo de todo el país.

Montos Actualizados por Modalidad de Atención

Las nuevas asignaciones varían según la modalidad de atención requerida por los beneficiarios:

Dispositivos Convivenciales

Para aquellos que necesitan un alto nivel de apoyo (Categoría A), el subsidio diario se establece en $36.450. Las categorías intermedia y baja recibirán $24.646 y $20.056 respectivamente. Las modalidades ambulatorias también se benefician, con la Casa de Día percibiendo $12.064 diarios y $16.432 para jornada completa.

Casas Comunitarias y Atención Comunitaria

Las Casas Comunitarias Convivenciales verán aumentados sus subsidios, que ahora se fijan en $9.700.905 mensuales. Los módulos adicionales también tendrán asignaciones equivalentes. Para las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, los montos se ajustan de acuerdo a la complejidad de los módulos, con el más alto alcanzando $7.613.120 mensuales.

Sistema de Becas Ingreso Estímulo

Este sistema, que respalda políticas de prevención y acompañamiento, también se actualiza. Los beneficiarios que realicen 30 horas semanales podrán percibir hasta $675.000 mensuales, según la categoría en la cual se encuentren.

Justificación de los Incrementos

La Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas justifica estas medidas por los incrementos en los costos que enfrentan las instituciones y la urgencia de ofrecer un servicio de calidad que responda a la creciente problemática de consumos a nivel nacional.

Respaldos Institucionales y Financiamiento

El financiamiento para estos aumentos será cubierto por las partidas presupuestarias correspondientes, con la intervención de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y otras direcciones relacionadas para asegurar el correcto uso de los recursos.