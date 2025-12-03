El Gobierno establece salario mínimo hasta agosto de 2026

La reciente decisión del Gobierno argentino sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil genera un impacto significativo en los trabajadores. A partir de noviembre de 2025 se implementarán aumentos que buscan adecuar los ingresos a la creciente inflación.

Detalles de la Nueva Resolución

El Boletín Oficial publicó la Resolución 9/2025, que establece un esquema de actualización del SMVM válido de noviembre de 2025 a agosto de 2026. Este incremento fue establecido unilateralmente, dado que el Consejo del Salario no pudo acordar un monto entre representaciones sindicales y empresariales.

Escala de Aumento del Salario Mínimo

Se definieron diez aumentos escalonados que beneficiarán a todos los trabajadores mensualizados que cumplan con la jornada laboral completa. A continuación, se presentan los incrementos mensuales:

Incrementos Mensuales

Noviembre 2025: $328,400 mensual / $1,642 por hora

Diciembre 2025: $334,800 mensual / $1,674 por hora

Enero 2026: $341,000 mensual / $1,705 por hora

Febrero 2026: $346,800 mensual / $1,734 por hora

Marzo 2026: $352,400 mensual / $1,762 por hora

Abril 2026: $357,800 mensual / $1,789 por hora

Mayo 2026: $363,000 mensual / $1,815 por hora

Junio 2026: $367,800 mensual / $1,839 por hora

Julio 2026: $372,400 mensual / $1,862 por hora

Agosto 2026: $376,600 mensual / $1,883 por hora

Impacto en el Seguro de Desempleo

La normativa también cambia la forma en que se calcula la prestación por desempleo. A partir de ahora, se tomará el 75% de la mejor remuneración neta recibida en los seis meses anteriores a la desvinculación laboral, con un límite inferior del 50% y uno superior del 100% del salario mínimo vigente.

Decisión del Gobierno Ante la Falta de Consenso

La Resolución destaca la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, donde no hubo consenso en el cálculo del SMVM y las prestaciones. Para asegurar un incremento, el Gobierno decidió actuar de manera directa, cumpliendo así con lo estipulado en la normativa cuando no se logra consenso en las discusiones.

Los ajustes salariales serán implementados automáticamente por los empleadores, garantizando que los trabajadores vean reflejadas estas modificaciones en sus respectivos sueldos a medida que avance el cronograma establecido.