El Gobierno fijará el Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto ante la falta de acuerdo

El Gobierno nacional ha decidido establecer por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, ante la falta de consenso entre sindicatos y empresarios en las recientes negociaciones del Consejo del Salario.

Desacuerdo en el Consejo del Salario

Durante las discusiones, las dos centrales de trabajadores, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, presentaron propuestas divergentes. La primera solicitó un aumento a $553.000 para abril de 2026, mientras que la segunda propuso un incremento más elevado, alcanzando $736.000, cifra que busca superar la línea de indigencia.

En contraposición, los representantes del sector empresarial ofrecieron un monto notablemente inferior: $326.000 en la actualidad y $349.000 a partir de abril.

Decisión del Gobierno y Críticas de los Sindicatos

El Gobierno, tras un cuarto intermedio, convocó a una nueva sesión y anunció que, ante la falta de acuerdo, procederá a fijar el nuevo aumento por decreto. Desde la CTA Autónoma, se informó que esta es una práctica habitual durante la gestión de Javier Milei, quien ha alineado el Salario Mínimo con las propuestas empresariales.

Movilizaciones de Trabajadores

Durante la reunión, las organizaciones de trabajadores y sociales se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero. Las demandas incluyeron un incremento en el salario mínimo acorde con la Canasta Básica Total, un bono por fin de año y una actualización de los programas sociales, además del reconocimiento del trabajo comunitario.

Situación Actual del Salario Mínimo

Actualmente, el salario mínimo se mantiene en $322.200 desde agosto, para aquellos que trabajan una jornada de 48 horas semanales. Los trabajadores jornalizados tienen un piso de $1.610 la hora. Esta cifra no ha logrado equiparar la inflación acumulada, lo que ha provocado una caída real del ingreso, situando el salario por debajo de los niveles de 2001 y siendo el más bajo de la región en términos de dólares.

Impacto en Prestaciones Sociales

El retraso en el salario mínimo tiene un efecto directo sobre las prestaciones sociales que dependen de este, y las organizaciones sindicales han señalado que los programas de acompañamiento social están congelados. Cualquier modificación en la movilidad prevista para el Presupuesto 2026 podría agravar aún más la situación.

Es importante destacar que el salario mínimo también sirve como un parámetro clave para los trabajadores informales, ampliando así su impacto más allá del ámbito formal del empleo.