El Gobierno impulsa la candidatura de Rafael Grossi para la ONU

Javier Milei Respalda a Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU

El gobierno argentino impulsó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de las Naciones Unidas, un paso crucial en un escenario internacional desafiante.

Este miércoles, Javier Milei anunció oficialmente la postulación de Rafael Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), para el período 2027-2031 en la ONU. El canciller Pablo Quirno resaltó la experiencia y el liderazgo de Grossi, consolidando su figura en la arena diplomática internacional.

Endoso Oficial del Gobierno Argentino

“Rafael Grossi es una figura de renombre mundial gracias a su destacado rol al frente del OIEA durante seis años”, comentó Quirno en su cuenta de X. Además, destacó la capacidad del candidato para liderar en tiempos de crisis que afectan la paz global.

Desafíos para la ONU en el Horizonte

La candidatura de Grossi surge en un contexto donde la ONU atraviesa un momento crítico, a casi 80 años de su fundación. Según Quirno, es fundamental avanzar en reformas que fortalezcan la organización y renoven su prestigio a nivel internacional.

Recorrido de Grossi hacia la Candidatura

Desde su anuncio inicial en Buenos Aires en abril, Grossi ha reforzado su candidatura recibiendo el respaldo del gobierno italiano y más recientemente, reafirmando su compromiso en Washington.

Una Trayectoria Diplomática Destacada

Con más de 40 años en el servicio diplomático argentino, Grossi ha demostrado su capacidad en el complicado ámbito de la energía nuclear y la no proliferación. Su gestión al frente del OIEA fue reconocida con la reelección para un segundo mandato en 2023.

Descripción de sus Competencias

Entre los atributos que lo respaldan como candidato se destacan su profundo conocimiento del sistema multilateral, habilidades para fomentar el diálogo y su condensada trayectoria en situaciones de conflicto y crisis internacionales.

La Competencia en el Horizonte

La otra aspirante argentina para el cargo, Virginia Gamba, también cuenta con notable experiencia, pues fue Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños en los Conflictos Armados. Gamba es conocida en el Consejo de Seguridad de la ONU y tiene una extensa trayectoria en Nueva York.

El Proceso de Selección de la ONU

El cargo quedará vacante en enero de 2027, al finalizar el mandato de António Guterres. En las próximas semanas, se formalizará la convocatoria oficial para los postulantes, quienes deberán presentar sus visiones para la organización.

La Visión de Grossi para la ONU

Grossi ha asegurado que su candidatura no distraerá su labor en el OIEA, donde enfrenta importantes desafíos relacionados con Irán, Ucrania y Rusia. “Lo que hago al frente del OIEA es la mejor representación de mi compromiso”, expresó.

Un Cambio Necesario